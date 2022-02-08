نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول وظائف البيئة والمياه والزراعة 1443 mewa.gov.sa أسماء المرشحين PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول وظائف البيئة والمياه والزراعة 1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوت (178) مرشح للوظائف الإدارية والقانونية والتقنية والهندسية والفنية وأخرى، للاختيار من بينهم (36) مرشح ومرشحة وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وبناءً على مطابقة المستندات واجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار أفضل العناصر والتي تتوافر فيها الشروط.

ويجب على من تم ترشيحه سرعة تجهيز كافة المستندات المطلوبة، وذلك لمطابقة المستندات والتأكد من صحتها من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك، ويجب الحضور في الموعد المحدد، ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه في الترشح ولا يحق له الرجوع على الجهات المسؤولة في شيء، ويعد هذا الترشح هو ترشح مبدئي ويستتبع ذلك مرحلة مطابقة المستندات واجتياز المقابلة الشخصية، ونحن هنا في موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم رابط استعلام نتائج قبول وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وطريقة الاستعلام.

رابط نتائج قبول وظائف البيئة والمياه

ازداد البحث من قبل المتقدمين والمتقدمات على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة لمعرفة نتائج قبول الوظائف المعلن عنها سابقاً، ويتم الاستعلام عن وظائف البيئة والمياه والزراعة إلكترونياً من خلال رابط mewa.gov.sa، حيث أنه وبمجرد الدخول سوف يظهر أمامك جدول PDF يحتوي على أسماء المرشحين لوظائف البيئة والمياه والزراعة بصيغة PDF، لذلك قم بالنقر على الرابط الموجود في المقال والاطلاع على الأسماء ومعرفة موعد الحضور لاستكمال الإجراءات.

أسماء المرشحين لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة PDF

كما ذكرنا في الفقرة السابقة يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال رابط mewa.gov.sa، لذلك يجب على المرشحين والمرشحات الحضور أمام اللجنة المختصة في الموعد والمكان المحدد أمام كل اسم.

المستندات المطلوب إحضارها ومكان المقابلة

إحضار الهوية الوطنية + نسخة منها. السيرة الذاتية. إحضار أصل وثيقة التخرج + صورة منها موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الشهادة الجامعية من خارج المملكة. إحضار كافة المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة. ضرورة الحضور في الموعد والمكان المحدد.

– مكان المقابلة واستكمال الإجراءات:-

الرياض – مخرج 12 – حي الملك عبد الله – ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة.