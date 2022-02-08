تحويل من مفوتر الى مسبق الدفع هي محط تركيز كثير من الأشخاص الراغبين في التحول من باقات الدفع الآجل إلى باقات سوا المدفوعة مسبقًا. وفي المقابل يرغب البعض في التحول من الباقات مسبقة الدفع إلى الباقات المفوترة. لذلك تسعى الاتصالات السعودية جاهدة لتوضيح كل ما هو ضروري للأفراد لإتمام نقل الباقات بنجاح ، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة التحويل.

تحويل من مفوتر الى مسبق الدفع

يتم تحويل من مفوتر الى مسبق الدفع في شركة الاتصالات السعودية باتباع الخطوات التالية:

في البداية، يتم تحميل تطبيق mystc على الموبايل حسب نظام تشغيل الموبايل.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق إدخال التفاصيل المطلوبة.

حيث يتم الحصول على رمز التحقق من الشركة.

ثم يتم إدخال الرمز في المساحة المتوفرة لإكمال إجراء التحقق. حيث ينتقل تلقائيًا إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق.

بعد ذلك، يتم الضغط على “إدارة التطبيق” ثم انقر فوق “إدارة مرة أخرى”.

ثم يتم الانتقال إلى خيار “التحويل الى مسبق الدفع” ثم اختر الباقة التي تناسب رغبة المستخدم.

حيث يتم إرسال رسالة إلى هاتف المستخدم تؤكد إتمام عملية تحويل من مفوتر الى مسبق الدفع.

ستظهر معلومات تفصيلية عن باقة سوا مسبقة الدفع المختارة أمام المستخدم.

انقر فوق خيار لتحديد الحزمة.

قم بالتأكيد لعرض تفاصيل الحزمة ، ثم انقر فوق متابعة.

كما يتم ظهور رقم جهة الاتصال الذي يتم إرسال رمز التفعيل واشعارات الفواتير إليه.

يتم الضغط على كلمة “متابعة” لتلقي رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز تنشيط مؤقت.

أدخل رمز التفعيل في الحقل المناسب وسيتم عرض ملخص الطلب.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام، كما يتم الربط مع موقع “أبشر”.

طريقة الاشتراك في باقات stc للشرائح المتعددة

بعد نجاح عملية تحويل من مفوتر الى مسبق الدفع، يمكن التعرف على طريقة الاشتراك في خدمة الشرائح المتعددة. حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية: