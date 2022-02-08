بداية العام الدراسي في السعودية 1444 يبحث الطلاب عن معلومات حوله. حيث أن موعد بدء العام الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية يكون بعد انتهاء جميع فعاليات العام الدراسي الحالي 1443 هـ . ومن خلال النقاط التالية يمكن للطالب التعرف على نهاية العام الدراسي الحالي 1443، وبداية العام الدراسي 1444.

بداية العام الدراسي في السعودية 1444

قررت وزارة التعليم السعودية أنه سيكون موعد انتهاء العام الدراسي في جميع مدارس المملكة العربية السعودية. حيث يكون هو تاريخ انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث بتاريخ الخميس 01 ذو الحجة 1443 هـ .

حيث يكون هذا اليوم هو الموافق 30 يونيو 2022 م ، على النحو المنصوص عليه في القواعد المعمول بها في التقويم الأكاديمي.

كما يعتبر هذا هو التاريخ المحدد الذي يكمل فيه الطالب تفاصيل العام الدراسي بفصوله الثلاثة. وبعد ذلك سيتم استلام إجازة نهاية العام.

حيث ستستمر لمدة فترة طويلة تنتهي بالإعلان الرسمي عن بداية العام الدراسي في السعودية 1444 هـ بعد أن استكملت الجهات الرسمية كافة تفاصيل اعتماد أوراق الهوية.

بالإضافة إلى استكمال اعتماد مؤشرات الأداء الأكاديمي لكل طالب.

تقوية العام الدراسي 1443

تم الإعلان الكثير من المرات عن التقويم الدراسي الخاص بالطلاب في الفصول التعليمية الثلاثة. حيث يتبقى منهم الفصل الثالث.

حيث من المقرر أن يكون بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم 20مارس 2022، والموافق 17 شعبان من عام 2023.

ومن جانب آخر، يكون نهاية الفصل الثالث، ونهاية العام الدراسي يوم 16 يونيو 2022، والموافق يوم 1 ذو الحجة من عام 1443.

اجازت العام الدراسي 1443