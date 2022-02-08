سكني الأراضي المجانية جدة ١٤٤٣ تسجيل دخول sakani.housing.sa وجميع المحافظات السعودية والتي تتيح للمواطنين الحصول على الأراضي السكنية بشكل مجاني لغير القادرين، والحصول على الحلول السكنية مثل المخططات الخاصة بالمنازل وحساب الميزانية الخاصة بالبناء والتشييد، وتقوم وزارة الإسكان بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة حالات المحتاجين والأراضي المناسبة لهم ليتم توفيرها في جميع المحافظات لتكون الأقرب إليهم في المكان.

سكني الأراضي المجانية جدة ١٤٤٣ تسجيل دخول sakani.housing.sa مع شروط التقديم

تحرص وزارة الإسكان بالمملكة على تقديم كافة الحلول السكنية للمواطنين من جميع الفئات حيث تهدف في النهاية إلى تقديم الخدمة المطلوبة منها بالشكل المثالي وتوفيرها لجميع المتقدمين للحصول على الأراضي بغرض السكن، وتقوم بتوفير الأراضي المناسبة وكاملة المرافق في جميع المحافظات بما يستدعي مجهود وإنفاق كبير من أجل توفيرها بالشكل المناسب، وتقوم بالإعلان عن فتح باب التسجيل والتقديم للحوصل على قطع أراضي بمساحات متباينة ومستويات متباينة ايضا لتكون مناسبة لكل فئة من فئات المجتمع.

الأراضي السكنية لوزارة الإسكان والحلول السكنية

توفر الوزارة العديد من الأراضي والخدمات للمواطنين بما يعود بالنفع على الجميع، حيث تقوم بتوفير عبر منصتها الإلكترونية ما يلي:

أراضي سكنية متباينة المساحات في كافة المحافظات.

يتم توفير الخرائط السكنية والمخططات المجانية الجاهزة لمن يرغب في الحصول عليها.

تقوم بتوفير المشورة الإدارية والهندسية للمقدمين على البناء.

يتم توفير أراضي مجانية لغير القادرين مع رسومات هندسية مجانية أيضا.

تقوم الوزارة بتقديم دعم سكني وهو دعم تمويلي يتم الحصول عليه بعد شهرين من التقديم، وتقوم الوزارة بالإعلان عن المقبولين فيه ببداية كل شهر.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون مقيما بشكل كامل داخل أراضي المملكة.

يتم التقديم على الأراضي في النطاق الجغرافي الذي ينتمي إليه.

لا يقل عمر المتقدمين عن 18 عام وقت تقديم الطلب.

يكون العمر المتاح 25 عام للمطلقات والأرامل والنساء.

يتم تخصيص المساحة السكنية للأرض (625 – 625 متر).

خطوات التقديم في الأراضي السكنية المجانية 1443