طريقة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات، يمكن التعرف عليها بسهولة. حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج طاقات بهدف مساعدة الباحثين عن عمل وتوفير المهارات والخبرات التعليمية التي تؤهلهم لأفضل الفرص. حيث يسعى الموقع لتوضيح إجابة سؤال يطرحه الكثير من الناس، وهو كيفية التسجيل في برنامج حافز الطاقات.

طريقة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات

يمكن أن يقوم المواطن بالعمل على عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها العمل على تسجيل الدخول إلى البوابة الوطنية. حيث يكون من بينها التالي:

في البداية، يتم الدخول على موقع الرسمي لبوابة “طاقات“.

ثم يتم تسجيل الدخول أو إنشاء مستخدم جديد.

بعد ذلك، يتم اختيار “برامجنا” من القائمة الرئيسية.

ثم يتم النقر فوق “كافة البرامج” في القائمة المنسدلة.

بعد ذلك، يتم النقر فوق البرنامج الذي ترغب في التسجيل فيه.

إلى جانب ذلك، يتم الضغط على “قدم هنا”.

ثم يقوم المواطن بتحديد الخيارات المناسبة بالنسبة له.

ثم يتم الضغط فوق زر حفظ.

والجدير بالذكر، أنه يجب كتابة جميع المعلومات اللازمة عن مقدم الطلب.

ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك، يتم النقر على زر “التالي”.

يجب عليك أن تتبع التعليمات ثم أرسل طلبك.

بعد ذلك، يتم النقر على زر “تأكيد”.

كما يجب أن تتحقق من رقم هاتفك لإكمال عملية التسجيل. حيث يتم إدخال رقم الكود الخاص بك في مكانه.

وهكذا تكون تمت عملية التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج طاقات

حتى يتمكن المواطن من طريقة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات. يجب أن تنطبق عدد من الشروط على كل مواطن. من بينها على سبيل المثال:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية، أي حاملاً الجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية لمدة (10) أشهر على الأقل خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة دفع المساعدة.

ومن جانب آخر،يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

يشترط ألا يكون موظفًا أو موظفًا في القطاعين العام والخاص.

لا يحق له أي من المعاش أو المعاش الاجتماعي، أو أي مبل مخصص أو إعانة بطالة.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على العمل، إلى جانب أنه يجب إثبات الجدية في البحث عن وظيفة.

كما يجب ألا يكون طالبًا أو متدربًا في أي من مستويات التعليم الجامعي، أو التدريب في مؤسسات حكومية.

و ألا يكون مقدم الطلب منخرطًا في أي أنشطة تجارية، بعبارة أخرى، ألا يكون له مصدر دخل من نشاط تجاري.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري أو الثروة الحد الذي يمنع الحصول على المساعدة.

يجب ألا يكون سبق له استخدام أي من برامج حافظ.

طريقة التواصل مع برنامج طاقات

يمكن للمواطن أن يقوم بعد اتباع طريقة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات، أن يتواصل مع خدمة العملاء. حيث يكون ذلك من خلال: