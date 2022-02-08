استخراج صك استحكام يحتاج إلى الكثير من الإجراءات الحكومية التي تحتاج في الغالب إلى بعض الوقت. وعلى هذا تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير بعض من الخطوات التي تسهل على هذه الإجراءات. ومن جانب آخر، صك ملكية الأرض والعقار يعني نقل الملكية إلى شخص عن طريق الميراث من الوالدين أو الأجداد. و هذا هو الفرق بين إثبات الملكية ، الذي ينقل عنوان الملكية وبين الفعل الذي يُسمى أيضًا نظام ملكية الأجداد والحجج. وكذلك سند ملكية الأرض أو المبنى شخص من الجهات، دون اعتراض لمدة تصل إلى خمسين سنة.

استخراج صك استحكام

اهتمت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية لتسهيل الخدمات المطلوبة للمواطنين والمقيمين. ومن هنا سهلت طريقة الحصول على عنوان إلكتروني. حيث يمكنك استخراج صك استحكام باتباع الخطوات التالية:

في البداية، يتم زيارة موقع وزارة العدل السعودية.

ثم انقر فوق علامة “التبويب الخدمات الإلكترونية”.

ثم انتقل إلى كتابات العدل، الذين تختار منهم لمعرفة سند الملكية.

بعد ذلك، يتم توجيهك إلى صفحة جديدة تطلب منك إدخال بعض البيانات حول رقم وتاريخ الأداة، وحالة ونوع المنطقة والمدينة والحي ورقم قطعة الأرض، و رقم المخطط والقطعه.

كما يجب أن تضاف هذه البيانات بعد الضغط على ايقونة “بدء الخدمة”.

ثم حدد “أنا لست روبرت” وبعد النقر فوق الزر “تحقق”.

تحويل حجة استحكام إلى صك

بعد العمل على استخراج صك استحكام، يمكن أن يتم تحويله إلى صك، حيث يكون ذلك من خلال عدد من الخطوات من بينها ما يلي:

يتم ذلك أيضًا عن طريق الدخول إلى البوابة الوحيدة المعتمدة على موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بأمانة الرياض.

ثم يقوم المستلم بتقديم طلب تغيير الاستحكام إلى صك، حيث يتم إحالته إلى كاتب العدل الذي يعيد الطلب إلى أمانة منطقة الرياض.

ثم ينتقل إلى التقدم إلى وكالة تخطيط المدن للدراسة واتخاذ القرار بعد النظر في القرار المساحي.

بعد ذلك، يتم إرسال الطلب والمستندات إلى وزارة العدل لاستكمال التعديل وتحويل الحجة إلى قضية.

استقبال طلبات استحكام الأراضي

يمكن أن يقوم المواطن بالعمل على استخراج صك استحكام،من خلال منصة “إحكام” التابعة للهيئة العامة لأملاك الدولة. حيث أنها مخصصة للحصول على مطالبات ملكية الأراضي في المملكة العربية السعودية. والتي يتم إنجازها من خلال أربع خطوات: