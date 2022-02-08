نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60,000 ريال قرض منتج آهل الميسر بدون كفيل بالتقسيط بلا فوائد أو رسوم في المقال التالي
قرض منتج آهل الميسر من أهم القروض التي تخدم المواطن السعودي بشكل خاص حيث تقدم له مبلغ مالي يناسبه يجعله يوفر جميع مطالبه وأحتياجته الشخصية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى دفع فوائد مالية إضافية أو بدون رسوم إدارية عليه لذلك يعتبر هذا التمويل من أهم التمويلات التي عليها أقبال مرتفع من العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل بدون فوائد بأقساط شهرية ميسرة ويمتاز التمويل بتوفيره بدون كفيل لجميع العملاء السعوديين الذين يعملون في الحكومة السعودية بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
شروط الحصول على قرض منتج آهل الميسر في السعودية
قرض منتج آهل الميسر يحتاج توفير دخل شهري ثابت كذلك يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولكن يجب الحصول المسبق على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها التمويلات الإجتماعية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة للموافقة على التمويل كالتالي بالتفصيل:
- يشترط التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي.
- كذلك يحتاج التمويل توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي ولكن لا يحتاج موظفي الحكومة السعودية توفير موافقة الكفيل.
- العمر المطلوب للتقديم على قرض آهل الميسر من 18 عام بحد أقصى حتى 70 عام فقط.
- إيضًا قرض منتج آهل الميسر يمنح من بنك التنمية الاجتماعية بعد الحصول على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة أو الزواج.
مميزات الحصول على قرض منتج آهل في المملكة
- قرض إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- قرض آهل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك قرض آهل الميسر بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية أو بدون رسوم إدارية.
- إيضًا قرض آهل بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
- متاح الآن قرض آهل الميسر لكل المواطنين السعوديين فقط لا غير تحت إشراف بنك التنمية الاجتماعية.
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