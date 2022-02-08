نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد الجديد 1443 موعد نزول الضمان المطور الاستعلام بالسجل المدني والهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد الجديد 1443 محل تساؤل لاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa بالسجل المدني “الهوية الوطنية” ومتى ينزل الضمان المطور، خاصة بعد نزول دفعات الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك للاستفسار عن شروط التقديم والتسجيل، وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور،وسبب تأخر صرف وإيداع الضمان بحسابات الكثيرين ممن قاموا بالتسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا”، لذلك ون خلال هذا التقرير سنجيب على بعض تساؤلات مواطني المملكة ممن تقدموا بطلب استحقاق دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك طريقة تسجيل جديد، وموعد نزول الدفعة الثالثة من الضمان المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد الجديد 1443

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاح طرق تواصل بينها وبين عملائها من مستفيدي الضمان والراغبين في التقديم والتسجيل للحصول على دعم الوزارة من خلال نظام الضمان المطور، ومن بين وسائل التواصل تلك الرقم مخصص لخدمة عملاء الضمان، ومن وسائل التواصل التالي:

ويمكن من خلال التواصل مع وزارة الموارد البشرية الاستفسار عن شروط تقديم طلب جديد للضمان المطور، وكذلك الاستعلام عن كيفية تقديم اعتراض على عدم قبول الأهلية، والاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تطبيق عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

وهو تطبيق الهدف منه سهولة التواصل للتعرف على خدمات وزارة الموارد البشرية التي تقدمها لعملائها، ومن بين أهداف التطبيق ما يلي:

الإبلاغ عن المتعففين.

التعرف على الأنظمة واللوائح.

التواصل المباشر مع الوزارة.

عرض البطاقات الرقمية.

خدمة تسوية الخلافات الخاصة بالعمالة وديا.

خدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل.

عرض بيانات الوظيفة.

تتبع الإجازات المرضية.

كيف تعرف أنك مقبول أو مرفوض في الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa والاستعلام عن حالة الطلب

للتعرف على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة على حالة الطلب وهل تم قبوله أو رفضه، وكيف تعرف أنك مقبول أو مرفوض أو هناك ملاحظات على طلبك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريخ تسجيل الطلب وحالة الطلب.

شرح طريقة تسجيل جديد على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

مطلوب منك تعبئة باقي المعلومات الخاصة بك.

قم بتعبئة الملف الموحد ويشمل جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

شروط القبول والحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa