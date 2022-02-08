قرض منصة سلفة السعودي يصل إلى 5000 ريال سعودي بالتحويل الإلكتروني السريع

قرض منصة سلفة السعودي يصل إلى 5000 ريال سعودي هذا القرض له مدة زمنية معينة يتم تحديدها من قبل العميل تمويل مميز أولي المزايا تحويل إلكتروني سريع بالإضافة إلى ذلك بالمبلغ أوالقيمة التي يرغب بها العميل. ويكون بهامش ربح بسيط دائما تقدم منصة سلفة قروض لجميع المواطنين السعوديين لمن يرغب منهم كما يقدم قرض سلفة السعودي حسب مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي وبناء على ذلك قد تم عمل منصة لاستلام التمويل.

شروط قرض منصة سلفة السعودي

تمويل منصة سلفة متاح لجميع المواطنين السعوديين فقط.

يشترط للحصول على تمويل منصة سلفة أن يكون العميل على وظيفة ثابتة بدخل شهري ثابت.

ألا يقل الدخل الشهري عند التقديم للحصول على التمويل الشخصي عن 4000 ريال سعودي.

كما يشترط ألا يقل العمر المتقدم عن 18 عاما عند التقديم على التمويل الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك ألا يزيد عمر العميل عند التقديم على التمويل عن 70 عاما.

طريقة التقديم على قرض سلفة السعودي

قد وفرت المنصة لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية التقديم على تمويل سلفة بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة دون الذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة.

أولي الخطوات في التقديم علي التمويل الشخصي يتوجب على المتقدم التوجه إلى الصفحة الرئيسية للشركة. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية للشركة يجب تسجيل جميع البيانات الشخصية التي يتطلبها الموقع من المتقدم. قم بتسجيل رقم الهاتف الجوال. ثم قم بالضغط على موافق وانتظر الرد بالموافقة. يجب التأكد من توافر جميع الشروط في المتقدم حتى تتم الموافقة على طلب قرض سلفة.

مزايا التمويل في سلفة

متوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

يقدم فترات سداد ميسرة و مجدولة.

بجانب ذلك هامش ربح تنافسي.

إيداع سريع.

طرق التواصل مع منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل حتى 5000 ريال عن طريق التواصل بالرقم920000327 بهدف تسهيل التمويل لكل من يرغب في الحصول عليه من سلفة وهذا أتاحت الفرص للمتقدمين والتسهيل عليهم دون أي تعقيدات في عملية التسجيل كما تستخدم المنصة التقنية المالية للتمويل السريع من خلال موقعها على الأنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف دون الذهاب أو التواجد الفعلي في احد المكاتب الخاصة بهم وتقوم بإيداع مبلغ التمويل مباشرة في حسابك البنكي المسجل لديها.