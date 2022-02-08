صيغة معروض طلب مساعدة مالية وعلاجية من الأمير عبد العزيز بن فهد

صيغة معروض طلب مساعدة مالية وعلاجية يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة كبيرة بسبب تدهور الحالة الاقتصادية في الكثير من دول العالم، ولن يتمكنوا دفع جميع التكاليف العلاجية مما تسبب في طلب المساعدة على أن تخفف عنهم هذا العبء، وبادروا بالتقديم للمساعدة المالية المقدمة من الأمير عبد العزيز بن فهد، حتى تعين المواطنين في توفير كل ما يكونوا بحاجة له من أدوية وعقاقير طبية، ويوجد فئة كبيرة من الأشخاص يبحثون عن معروض المساعدة المالية للأمير عبد العزيز بن فهم، والذي يعد من الأمور الهامة التي يلجأ لها الكثير من المواطنين في أن تقوم بتقديم طلب المساعدات المالية سواء كان للديوان الملكي أو لولي العهد، حيث أن المملكة مدت يدها للمساعدة المالية، التي تتعلق بضيق الأحوال المالية، ونحن اليوم سوف نتعرف على مضمون المعروض للأمير عبد العزيز بن فهد.

معروض طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يوجد معروض لطلب المساعدة المالية للمواطنين حتى يستطيعوا من إرسال كافة الجهات المتخصصة وبإمكان المواطن السعودي التعرف على طريقة كتابة المعروض لطلب المساعدات المالية والقيام بطباعتها كالآتي:

نتقدم للملك سلمان بن عبد العزيز دعين الله أن نحفظه من كل شر وأن يطيل الله بعمره تحية طيبة لسموك وبعد، فعند بدأ خطابي أتوجه لك اليوم برسالة من الحب والامتنان لمعاليك على كافة الأعمال التي قمتم بها منذ أن تم تولي الحكم وحتى وقتنا هذا، وما زيادة الصعوبات التي تواجهك وتمكنت من أن تتخطيها لما تملكه من حكمة وفطنة، وأتقدم لك صاحب السمو بطلب مساعدة مالية حيث خسرت الكثير من الأموال وظيفتي بالعمل مما كان سبب عرضتي للدخول للسجن وأدى لتشتت أفراد عائلتي، لذا أرجو منك السماح لي بأن أحصل على مساعدة مالية.

بسم الله الرحمن الرحيم/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نلجأ لله عز وجل ثم لسموك، هذا النداء نتلمس منكم المساعدة المالية دعين الله أن تكون بميزان حسناتك ومن ثم قم بكتابة الظروف التي تعاني منها ونعلم أنك دائماً تسعى لتقديم الخير لكافة أبناء الأمة الإسلامية ولن تبخل علينا لتقديم المساعدة.

خدمات هامة تقدمها المؤسسة

هناك مجموعة من الخدمات الهامة والمتنوعة التي تساعد المواطنين بشكل كبير ومن أهمها :