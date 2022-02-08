المواعيد الجديدة لوظائف قوات الأمن الخاصة 1443 بعد إعادة الجدولة

المواعيد الجديدة لوظائف قوات الأمن الخاصة 1443، في خبر عاجل تم إعادة جدولة مواعيد التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة 1443 الخاصة بالوظائف العسكرية والمهنية، والتي كانت قد أعلن عنها في وقت سابق بتاريخ 22\04\1443 إلى 27\04\1443، وتم الاستعلام عن نتائج القبول عبر رابط أبشر توظيف، ويجب على من تتوافر فيهم الشروط وتم اختيارهم مبدئياً في وظائف قوات الأمن الخاصة، ضرورة تجهيز وإحضار المستندات المطلوبة عند إجراء المقابلة الشخصية والمطابقة للمستندات، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة عند المقابلة الشخصية.

كما يجب الحضور في الموعد المحدد والذي تم جدولته من قبل لجنة القبول، ومن يتخلف عن موعد الحضور سوف يتم استبعاده نهائياً من الترشح، ولا يحق له الرجوع على الجهات المختصة في أي شيء، لذلك يجب الدخول هنا لمعرفة المواعيد الجديدة، وسوف نقوم بإرفاق جدول موضح به المواعيد الجديدة، وعلى من تم وقوع الاختيار عليهم ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

المواعيد الجديدة لوظائف قوات الأمن الخاصة

تم تعديل مواعيد وظائف قوات الأمن الخاصة وعمل إعادة جدولة للمواعيد، وذلك لمن وقع عليهم الاختيار وتم ترشيحهم مبدئياً، في المسابقة الوظيفية التي كانت بتاريخ 22\04\1443 الموافق 27\04\1443، لذلك نقدم لكم هذا المقال لتوضيح المواعيد الجديدة وهي كالتالي:-

المستندات المطلوب إحضارها عند استكمال الإجراءات

نسخة مصدقة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة من الجهات الصادرة منها. إحضار الدورات والخبرات الحاصل عليها المتقدم. نسخة من الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة وتكون واضحة المعالم وفي حال فقدها يلزم إحضار بلاغ من أبشر بذلك. صورة من دفتر العائلة للوالد بشرط وجود اسم الأم. إحضار عدد 6 صور حديثة وملونة للمتقدم مقاس 4*6 مكشوف الرأس. صورة من طلب التقديم عبر شبكة الانترنت والموضح فيه الموعد القديم.

تعليمات يجب الالتزام بها