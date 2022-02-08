نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن دفعة فبراير كيفية التحقق من أهلية استحقاق الدفعة 51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن دفعة فبراير. ينتظر المواطنون داخل المملكة العربية السعودية هذا الموعد من كل شهر لاستحقاق دفعة حساب المواطن، وهي دفعات نقدية يتم إيداعها من قبل السلطات السعودية في حسابات المواطنون ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن، ويتم مراجعة تلك البيانات والمستندات بصورة شهرية للتأكد من أهلية استحقاق دفعة حساب المواطن.

حساب المواطن دفعة فبراير

تعد دفعة فبراير من حساب المواطن هي الدفعة رقم 51 منذ بداية تفعيل منظومة حساب مواطن، ويتم صرف الدفعات بصورة شهرية حيث أن الهدف الأساسي من حساب المواطن هو مساعدة المواطنين في مواكبة الأسعار والتطور الافتصادي والعيش حياه كريمة بمستوي يناسب جميع الفئات، وقد كان أجمالي الدفعات الخمسون 50 حتي شهر يناير 2022 وصل إلي 111 مليار ريال سعودي، و 937 مليون ريال سعودي مبالغ للأثر الرجعي. ويكون إجمالي دفعة شهر يناير رقم 50 يصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي للمستحقين، و 15 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة، وقد قام نسبة 77% من المستحقين.

موعد نزول حساب المواطن دفعة فبراير

يتم إيداع دفعات حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويمكن اللجوء الي تقديمها يوم أو تأخيرها يوم علي الأكثر وفقا لمصادفة الإجازات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، ونظرا لان يوم 10 فبراير يصادف يوم جمعة وهو أجازة رسمية فسوف يتم تقديم موعد صرف حساب المواطن شهر فبراير إلي يوم الخميس الموافق 9 فبراير، ليتمكن يوم الخميس المواطنون من البدء في سحب دفعات حساب المواطن.

متي ينزل حساب المواطن 51 بالهجري

بعد تكرار السؤال من المستحقين هل نزل حساب المواطن؟ فالإجابة هي يفرقنا يومان فقط عم موعد إيداع حسا المواطن فالموعد النهائي لصرف دفعة حساب المواطن هو يوم الخميس 9 فبراير سوف يوافقه يوم 9 رجب 1443 هجريا.

خطوات التحقق من أهلية حساب المواطن قبل موعد الصرف

يتم مراجعة كافة المستندات المقدمة من المواطنون بصورة شهرية للاطلاع علي أي تحديث بالبيانات يتسبب في أهلية المواطن لاستحقاق دفعة حساب المواطن من عدمها، ولذلك يجب علي كل مواطن الحرص علي تقديم كافة البيانات الحديثة إن وجد، وكذلك يمكنه الإطلاع علي أهلية استحقاقه لصرف الدفعات قبل موعد نزول الدفعة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول علي حساب المواطن الخاص بك من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن.

اختيار أيقونه دراسة الأهلية.

سيظهر لك عدد من الاختيارات كحاله الأهلية، تفاصيل أهلية التابعين، تاريخ دراسة الأهلية، عدد المؤهلين، دراسة الأهلية السابقة.

ولمعرفة حالة الأهلية عليك الضغط علي أيقونة تفاصيل أهلية التابعين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يجب أن تتوافر بعض شروط استحقاق حساب مواطن في المواطن المتقدم ومنها: أن يكون المواطن سعودي الجنسية غير متزوج، وكذلك زوجة المواطن السعودي، المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي، الأسر السعودية. وللتسجيل في حساب المواطن عليك تجهيز المستندات الأتية: