متي موعد صرف تعويضات هدد جدة لإزالة العشوائيات 1443

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عمر شويل - جدة متي موعد صرف تعويضات هدد جدة، منذ إعلان الأمانة العامة لمشروع إزالة العشوائيات بجدة والرياض، وهي وضعت في خططها صرف التعويضات للأسر المتضررة، فقد تضمن مشروع إزالة العشوائيات الأماكن الغير صالحة للعيش حتي يكون للمدينة مظهر حضاري وشكل مميز وخاصة أنها العاصمة، وقد تأثر الكثيرين من الأشخاص من لك المشروع وخرجت الأمانة ببيان رسمي تعلن فيه أنها ستقوم بصرف سكن وتعويضات للمتضررين، وفي الساعات القليلة الماضية أعلنت الأمانة موعد صرف تعويضات هدد جدة، والذي سوف نطرحه بالسطور التالية.

متي موعد صرف تعويضات هدد جدة

مشروع إزالة العشوائيات بجدة من المشاريع الهامة والتي تم الإعلان عنها من قبل وتم وضع خطط استراتيجية بالتعاون مع الجهات العليا بالمملكة، وقد كان هدف المشروع تطوير منطقة جدة وأتاحه الفرصة للأسر المتضررة من الأماكن العشوائية، العيش في مكان أخر يحتوي علي كافة الخدمات التي يتطلبها المواطن السعودي، وفقد تبين من خلال الإحصائيات أن هذه الأحياء غير مناسبة لحياة الإنسان وليست بها خدمات تضمن حياة كريمة للمواطنين، لذلك بذلت الإدارات المعنية جهودًا وفق رؤية المملكة لـ 2030 وضع الخطط التنموية المناسبة للمدينة لجعلها من أهم الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالتعويض الناتج عن إزالة العشوائيات في مدينة جدة فيتم ذلك من خلال الولوج لرابط بوابة جدة الإلكترونية، وخاصة أن الأمانة العامة لن تقر في بيانها عن موعد محدد لصرف التعويضات، ولكنها شددت على ضرورة توفير جميع المستندات والأدوات اللازمة وكذلك استكمال إجراءات التقديم الموضحة ، ويذكر أنه سيتم دفع تعويضات للمواطنين الذين يمتلكون الأرض من خلال تقديم المستندات القانونية على الأرض و أنقاض، وأن الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق أو وثائق قانونية لن يتم تعويضهم إلا على الأنقاض.

المستندات المطلوبة للتقديم على تعويضات هدد جدة

كشفت أمانة جدة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالإزالة عن مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها للحصول على تعويض عن هدد جدة، وجاءت المستندات علي النحو التالي:

علي صاحب المنشأة تقديم الهوية الوطنية الخاصة به.

نسخة واضحة من وثيقة المبني.

صورة ضوئية واضحة للمبني.

يجب أحضار نسخة مصورة من فواتير الكهرباء.

ملف به بيانات ومعلومات المالك.

نسخة مصورة من رقم المبني.

وقد سبقا وتحدثنا عن الأماكن التي تضمنها مشروع إزالة العشوائيات بجدة، والتي دخلت حيز التنفيذ، وتم الإعلان من الأمانة العامة عن تقديم تعويضات للمتضررين من مشروع إزالة العشوائيات.