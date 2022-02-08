رابط استعلام المساعدة المقطوعة السعودية 1443هـ برقم السجل

المساعدة المقطوعة السعودية من أهم البرامج التي تقدم الدعم المالي للمواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل، وتصرف في أي شهر من شهور العام، حيث لا تصرف على فترات منتظمة، ووضعت وكالة الضمان الاجتماعي وهى فرع من فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الهامة التي من خلالها يتم تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لهذه الإعانات المقطوعة لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، ولكي يستطيعون تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط استحقاقها.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة السعودية 1443هـ

هناك بعض الخطوات السهلة التي يجب علينا اتباعها عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول على رابط المساعدات المقطوعة .

. تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم السجل المدني.

إدخال رمز التحقق الشخصي الظاهر على الشاشة.

القيام بالضغط على أيقونة عرض حتى تظهر جميع البيانات الخاصة بالمساعدات المقطوعة.

الأوراق الخاصة بالمساعدات المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يوفرها الأشخاص اللذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يلي:-

صورة من عقد ملكية المنزل الذي يسكن فيه المستفيد، أو عقد إيجار المنزل، أو إيصال مياه أو إيصال كهرباء. صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو صورة من سجل الأسرة للمتزوجين. أن يقع العقار في منطقة مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستحق للمساعدة المقطوعة. إحضار المستحق إثبات الراتب الشهري الذي يحصل عليه، لتحديد القيمة المالية التي سوف يحصل عليها.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية 1443هـ

هناك عدد من الشروط التي من خلالها يمكننا تحديد الأفراد اللذين يستحقون مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-