نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد السعودي للتعدين بعرعر وموعد ورابط التقديم فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعهد السعودي للتعدين بعرعر وظائف لحملة الثانوية العامة من خلال برنامج منتهي بالتوظيف والذي يتيح الكثير من المزايا لهم. فقد بدأ التسجيل من يوم 6/2/2022 ميلاديا الموافق 5 رجب 1443 هجريا.

المعهد السعودي للتعدين بعرعر

حيث أعلن المعهد السعودي التقني عن برنامج منته بالتوظيف الذي سيوفر الكثير من المزايا لحملة الثانوي العام. والذي سيمكن أيضا مجتازو هذا التدريب من العمل داخل أحد أضخم المصانع الكبري علي وجه التحديد المتخصصة في مجال التعدين وهي شركة أماك AMAC. والتوظيف سيتم في كافة المحافظات المتواجدة داخل السعودية.

ما هو المعهد السعودي التقني للتعدين

بصفة عامة سهو معهد شبه حكومي والشهادة معتمدة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. ويشمل التخصصات الآتية:

التعدين تحت سطح الأرض.

التعدين فوق سطح الأرض.

عمليات التعدين.

والتخصصين الكهرباء والميكانيكا.

وتكون مدة التدريب سنتين في مقر معهد التعدين التقني يليهم ستة أشهر تدريب علي رأس العمل. ويتمتع فيها المتدرب بمكافأة أثناء فترة التدريب بالإضافة إلى سكن أو بدل سكن مع تسجيله في التأمينات الاجتماعية وأيضا التأمين الطبي من قبل الشركة الراعية. وتكون أوقات التدريب من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثالثة والنصف عصرا. والتدريب خلال السنة الأولي يشمل دراسة الحاسب والسلامة ومهارات الحياه وأيضا دراسة اللغة الإنجليزية أما خلال السنة الثانية يكون التدريب عمليا علي أجهزة المحاكاة المتطورة.

موعد التقديم في معهد التعدين بعرعر

في الوقت الحالي أصبح التقديم للتدريب متاح وسوف ينتهي رفع البيانات إلكترونيا يوم السبت من الشهر الجاري الموافق 12/2/2022 م 18/7/1443 هجريا من خلال خطوات بسيطة:

أولا الدخول علي رابط التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين. ثانيا الضغط علي أبدأ التسجيل الآن. ثالثا اضغط بدأ التقديم. رابعا الضغط علي كلمة أستمرار. خامسا وأخيرا رفع المعلومات الخاصة بك الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية ثم اضغط إرسال.

شروط التدريب