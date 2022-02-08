نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن أمس الإثنين 7 فبراير 2022 ، المعهد السعودي التقني للتعدين تسجيل القبول علي برنامجه المنته بالتوظيف ، والذي يتمتع بالعديد من المزايا للمرشحين ، وتم فتح باب تقديم وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة مؤهل الثانوية العامة ، وتؤهل الفرصة الملتحقين للعمل بأحد أكبر المصانع في مجال التعدين ، شركة أماك في مختلف المحافظات بالمملكة العربية السعودية ، ويتقاضى خريجي المعهد السعودي التقني للتعدين رواتب متميزة وحوافز عن عملهم بقطاع التعدين ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي شروط التقديم في وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر يعلن فتح باب التسجيل لبرنامج تدريب منتهي بالتعين في الوظائف الفنية بالمصانع الكبرى ، وطريقة التسجيل للتقديم و التوظيف علي عدة أماكن شاغرة ، وكذلك مزايا الالتحاق بالمعهد من مكافأة مالية و التأمينات الاجتماعية .

تقديم وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

تسعي الدولة إلي تأهيل الخريجين لمواكبة سوق العمل كما هو حال برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف ، نتعرف علي طريقة التسجيل في برنامج المعهد السعودي التقني للتعدين :

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التقديم ورابط التسجيل المعهد السعودي التقني للتعدين توظيف.

يتم التقديم اعتبارا من يوم الأثنين 18 – 7 – 1443 هـ ، الموافق 19 فبراير 2022 م.

عليكم التسجيل عبر رابط بوابة القبول.

نضغط علي أيقونة بدأ التقديم.

سيتم عرض الشروط والمزايا نقرأها بعناية ، ثم نضغط استمرار.

الآن نقوم بملأ البيانات التالية : الاسم رباعي. رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. محل الميلاد. نحدد عمر المتقدم. تحديد الجنس. البريد الإلكتروني. رقم جوالك ، ثم رقم جوال آخر للتواصل والمتابعة. المؤهل العملي. تخصص المؤهل. نسبة التخرج ونسبة التحصيل العلمي ودرجة الاختبار التحصيلي.

بعدها عليك تحديد موقفك من الدعم عبر صندوق الموارد البشرية بـ ( نعم أو لا ).

سيتم طلب محل الإقامة الدائمة.

ترفق صورة الهوية الوطنية وكذلك صورة شخصية لك وصورة من المؤهل الدراسي الذي حددته في التقديم ، وصورة نتيجة القدرات وصورة نتيجة التحصيلي –

تقرأ الإقرار بعناية ثم تضغط علي ” أقر وأوافق A ” ، ثم تضغط أيقونة اعتمد الطلب.

ويمكن تطبيق كافة الخطوات علي صفحة المعهد السعودي التقني للتعدين تسجيل دخول.

شروط التدريب لدي المعهد التقني للتعدين

يستوجب التقديم على وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين توافر بعض الشروط :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول علي مؤهل شهادة الثانوية العامة علمي.

المعدل التراكمي بالشهادة بحد أدنى ٨٠.

تحصيل نتيجة اختبار قدرات القياس من المركز الوطني للقياس بحد أدني 65.

اجتياز الاختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.

أن يكون المتقدم لائق طبياً وبدنياً.

عدم استفادة المتقدم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية فيما مضي.

أهم مميزات الالتحاق ببرنامج التدريب بالمعهد التقني

يقدم برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف من المعهد التقني للتعدين العديد من المميزات للملتحقين به من حملة الثانوية العامة وهي :

توفير بدل سكن وبدل مواصلات للطالب أثناء فترة التدريب.

شهادات علمية وتعليم تقني وفني كما هو موضح بالإعلان.

التأهيل للحصول علي وظيفة لدي مصنع أماك AMAK.

مكافئات شهرية للملتحقين علي الوظيفة وفق توفر الضوابط والقبول.

تأمين طبي للملتحقين في البرنامج.

تسجيل الملتحقين بالتأمينات الاجتماعية.

كما يمكن البحث عن نفس شروط تقديم المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر ، ويكون موعد التقديم بداية من 19 فبراير القادم.