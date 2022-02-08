مميزات برنامج حساب المواطن وموعد صرف دفعة فبراير لهذا العام

مميزات برنامج حساب المواطن، هي إلا أيام قليلة جداً التي تفصلنا عن موعد الصرف للدفعة الجديدة رقم 51 من برنامج حساب المواطن والتي تم الاتفاق على صرفها يوم الخميس المقبل الموافق يوم 10 من شهر فبراير الجاري لعام 2022، كما أن صرف المبالغ والإيداع للدعم داخل حسابات جميع المستحقين للدعم والتي حددتهم النتائج الأهلية الأخيرة، وذلك على أن يتم فتح الباب للتظلمات على عدم الصرف لأحد الأفراد، وأيضا سيتم سد المبالغ المتراكمة من الدفعات السابقة لكافة المستحقين خلال هذه الدفعة الجديدة.

مميزات برنامج حساب المواطن:

يعمل برنامج حساب المواطن على القيام بحماية الأسر السعودية من الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية المتعددة

كما أن البرنامج يعيد توجيه كافة الاستفادات الحكومية وذلك لتوصيلها للفئات المستحقة لذلك.

كما أن البرنامج يعيد توجيه كافة الاستفادات الحكومية وذلك لتوصيلها للفئات المستحقة لذلك. أيضا يقوم برنامج حساب المواطن بالتشجيع على الاستهلاك الرشيد.

يستعرض البرنامج قدرتة في توجيه الدعم وذلك بشكل فعال للفئات المختلفة والمستحقة للدعم.

كذلك يعمل البرنامج على إتاحة كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة وءلك عن طريق تقديمها بأقل تكلفة تلائم كافة المواطنين.

يقوم حساب المواطن برفع الكفاءة للدعم الحكومي وهذا عن طريق إعادة توجيهه للمستحقين.

في النهاية يقلل البرنامج من الهدر ويرفع كفاءة الاستهلاك.

الشروط التي وضعها حساب المواطن للاستفادة من الدعم:

أولاً يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيما داخل المملكة بشكل دائم.

ثانياً يشترط على المريد أن يستفيد من الدعم ألا يخرج عن حدود المملكة ويقيم خارجها لمدة تصل إلى 90 يوماً.

ثالثا يشترط على المستفيد ألا يكون مشمولاً بأي برنامج دعم آخر.

رابعاً يقوم البرنامج بصرف الدعم لجميع أسر المسجونين والعوائل والفئات الأشد احتياجا أولاً.

في النهاية يجب على المستفيد ألا يكون ممتلك لأي سجل تجاري.

ملحوظة/