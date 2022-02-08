مزايا المستشار العقاري من سكني وخطوات التسجيل في الخدمة وأرقام التواصل معه. حيث توفر الحكومة السعودية للمواطنين الكثير من المنشآت وكذلك المبادرات لتقديم الدعم والمساعدة لديهم. كما تقدم أيضاً الكثير من البرامج التي هدفها الأساسي هو تقديم الخدمات للمواطنين. ويأتي على رأس هذه المنصات والمبادرات برنامج سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية. ويهدف برنامج سكني بصورة مباشرة لمساعدة المواطن لكي يتمكن من توفير وحدة سكنية. كما يقدم برنامج سكني العديد من الخدمات الأخرى التي تخدم بدورها المواطن أيضاً. ويعتبر خدمة المستشار العقاري أحد أهم هذه الخدمات. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا التسجيل في الخدمة والخطوات المطلوبة للتسجيل بها وأرقام التواصل معها أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم للحصول عليه والمستندات المطلوبة.

مزايا المستشار العقاري من سكني

حيث يتميز برنامج سكني بكونه واحداً من أهم البرامج المتطورة والمميزة أيضاً داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يقوم كل فترة بتقديم خدمة أو ميزة جديدة للمستفيدين من البرنامج. وتعتبر خدمة المستشار العقاري أحد أهم هذه الخدمات المقدمة من قبل برنامج سكني. وذلك بسبب تقديم الخدمة الكثير من الخدمات والمزايا للمستفيدين ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي:

يساعد البرنامج المستفيدين في التمتع بأفضل العروض التمويلية

كما يساعدهم أيضاً في المساعدة ما بين المقارنات الهيئات التمويلية

يوفر لمستفيدي البرنامج نسبة من دعم المقدم من سكني

كما إنه يتميز بتقليل الدفعة القادمة

ميزة حصول العسكريين على القروض

مراقبة الطلبات المقدمة على وكالات التمويل

كما يقدم ميزة التمويل العقاري الذي تصل أرباحه إلى 500 ألف ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الخدمة

كما يتمكن مستفيدي برنامج سكني من التقديم للتمتع بخدمات المقدمة من قبل المستشار العقاري بكل سهولة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمستشار العقاري عبر سكني. ثم القيام بالضغط على خيار سجل الآن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكذلك إرفاق جميع الأوراق المطلوبة منك.

أرقام التواصل مع برنامج المستشار العقاري

تبحث الحكومة السعودية عن مساعدة المواطن في التواصل بسهولة مع مختلف البرامج التي تقدمها. ولذلك نجد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية توفر أرقام لتواصل المستفيدين مع البرنامج. حيث يعتبر الرقم 199090 هو رقم للتواصل مع البرنامج وكذلك هناك رقم أخر للتواصل وهو 4070100-011. هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.