إيقاف إزالة عشوائيات جدة رسميًا في هذا التاريخ 1443 ولهذا السبب الإعلان عن توقف الهدد

صرحت أمانة جدة عن إيقاف إزالة عشوائيات جدة في رمضان رسميًا 1443 ولكن بصورة مؤقتة حيث سوف يعود الهدد من جديد وفقًا للخطة المُتبعة من قِبل أمانة جدة وأكدت الأمانة أن جميع الإجراءات المتخذة منذ بداية الهدد في صالح المواطنين أولًا حيث سيتم إعادة تعمير تلك المناطق بجميع المرافق التي تحتاج إليها وسوف تصبح بيئة أمنة للجميع، وسوف يتم صرف تعويضات لمن يمتلكون صكوكًا عن الأرض والمبنى وأيضًا لمن لا يمتلك صكوكًا عن الهدد فقط، وفيما يلي نتابع أهم اخبار هدد جدة بعد التحديث الأخير.

إيقاف إزالة عشوائيات جدة

بالرغم من التأكيد على إيقاف الهدد في جدة بدايةً من شهر رمضان المبارك إلا أنه مازال بإمكانك التقديم على تعويض بصورةً إلكترونية حيث يتم على مراحل كما يلي:

الأولى حيث يتم تقديم الوثائق والصكوك في بوابة جدة الرقمية أو القيام بزيارة اللجنة بجدة وتقديم الوثائق بصورة ورقية بدلًا من إلكترونية.

الثانية هي مرحلة التدقيق حيث سوف يتم مراجعة كافة البيانات التي سوف تضاف علمًا بأن المتابعة فنية عبر زيارة الموقع وسوف يتم التأكد من صحة الأوراق المقدمة.

الثالثة سوف يتم تثمين المبنى عبر لجنة متخصصة ليتم بعد ذلك صرف التعويضات من خلال هيئة عقارات الدولة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تعويضات هدد جدة

شددت أمانة جدة على أهمية الوثائق المطلوبة والتي يجب تقديمها للحصول على تعويض مع التأكيد على عدم تحديد موعد مُعين للحصول على التعويضات وأتت الأوراق فيما يلي:

الهوية الوطنية للمالك مع صورة من صك المبنى.

صورة فوتوغرافية وفاتورة كهرباء للمبنى أن وجد.

بيانات شاملة عن المالك والمبنى مع صورة جوية للموقع ورقم المبنى.

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1443

مع التصريح على صرف تعويضات لجميع المتضررين والإعلان عن إيقاف الهدد في جدة برمضان لم يتم تحديد تاريخ مُعين لصرف تعويضات هدد جدة وكل ما عليك فعله هو التقديم على التعويض وتقديم الأوراق المطلوبة وسوف يتم البدء في معرفة المبلغ المناسب لك للتعويض من قِبل لجنة خاصة بعد مراجعة شروط تعويضات الأحياء العشوائية في جدة.