120,000 ريال تمويل العمل الحر بالتقسيط بدون فوائد مالية لمدة 40 شهراً

منتج نفاذ يقدم لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تمويل العمل الحر الذي يخدم العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل النقدي الذي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي بدون دفع أي فوائد مالية إضافية فهو مثل القرض الحسن حيث يتم الحصول على التمويل ويتم دفع في البداية 4000 ريال رسوم إدارية فقط لا غير كما يرغب العديد من العاطلين والموظفين التقديم على هذا التمويل من أجل الحصول على تمويل نقدي بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة أربعون شهراً لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة الذي كان يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة.

أهم شروط الحصول على تمويل العمل الحر في السعودية

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل العمل الحر في المملكة لخدمة العاطلين عن العمل والموظفين في جميع القطاعات داخل أراضي السعودية ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب منتج نفاذ للعمل الحر في السعودية لذلك سوف نوضح عبر موقع ثقفني كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

شرط هام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن العاطلين عن العمل أو الموظفين السعوديين بالمملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد الدخل الشهري الثابت عن 20 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يحب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى 60 عام بموافقة منتج نفاذ للعمل الحر.

متاح التقديم لكل المواطنين السعوديين من العاطلين والموظفين فقط تحت ضوابط وشروط محددة.

توفير وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

التمويل يحتاج فقط دفع رسوم إدارية في البداية تساوي 4000 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم مزايا تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة