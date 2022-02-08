تمويل العمل الحر للنساء العاطلات بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمل الحر للنساء العاطلات، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تمويلاً للسيدات السعوديات العاطلات عن العمل، حيث يرغب البنك في تقديم مساعدات تمويلية خاصة بهن من أجل تمكينهم من البدء بالعمل الحر الذي يكون خاصاً بهن، وقد عمل بنك التنمية علي وضع عدد من الشروط التي تخص استحقاق الحصول على هذا التمويل، حيث يرغب بنك التنمية في تقديم تمويلاته المالية إلى بعض الفئات الأكثر احتياجاً لضمان وصول دعم البنك التمويلي إلى المستحقين فقط، ويتميز التمويل بسرعة الحصول عليه من البنك، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي مبلغ تمويل العمل الحر للنساء العاطلات.

تمويل العمل الحر للنساء العاطلات

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي تخص الحصول علي تمويل العمل الحر للنساء العاطلات بالمملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون الراغبة بالحصول علي التمويل سعودية الجنسية.

يشترط ألا تكون صاحبة التمويل مدينة بأي قيمة تمويل آخر لدي بنك التنمية الاجتماعية.

يتطلب أن يكون سن الراغبة في التمويل يبدأ من 18 عام حتي 65 عام فقط.

يجب ألا يتعدى قيمة الدخل الشهري لطالبة مبلغ تمويل عن 20 ألف ريال سعودي.

يشترط علي كل متقدمة أن تقوم بتقديم الضمانات التي يطلبها البنك مقابل الحصول على مبلغ التمويل.

توافر فحص ائتماني جيد.

يجب ألا تتعدي فترة سداد التمويل عن 40 شهر.

يجب علي كل متقدمة أن تقوم بتحديد نشاط العمل الحر الذي ستقوم بممارسته.

لا يتعدى مبلغ التمويل المطلوب عن 120 ألف ريال سعودي.

لا يزيد مبلغ التمويل عن مبلغ 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهن عن 20 سنة.

مميزات تمويل العمل الحر للنساء العاطلات

يتميز التمويل المالي الذي يوفره بنك التنمية لجميع السيدات العاطلات عن العمل بالمميزات التالية:

يتوفر الحصول علي تمويل مالي بمبالغ مالية مميزة تناسب جميع فئات المجتمع.

سوف تصل فترة التمويل إلى 60 شهر من تاريخ الحصول علي التمويل.

يتم دفع الأقساط علي دفعات شهرية مناسبة.

قيمة الرسوم الإدارية لا تزيد 4000 ريال سعودي.

يعفي البنك العميلة من سداد قيمة الأقساط في حالة التعرض إلى الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

كيفية الحصول علي مبلغ تمويل

يمكن لجميع النساء الراغبات في التقديم للحصول علي مبلغ تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية، الدخول إلى موقع البنك وتسجيل طلب شخصي من أجل الحصول علي التمويل، أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك المتوفرة بجميع مدن المملكة.