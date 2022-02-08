أسعار رحلات النقل الجماعي في السعودية ، تختلف أسعار النقل العام في سابتكو حسب الرحلة والحزب المستخدم في الرحلة والوجهة التي سيتم الوصول إليها ، كما تناسب الأسعار جميع الفئات الاجتماعية وتقدم الشركة العديد من العروض والتخفيضات خلال المواسم الشهيرة مثل الحج والعمرة

تختلف أسعار تذاكر النقل الخاصة بجامعة سابتكو باختلاف دول العالم ، من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية ، ومن الأردن إلى المملكة العربية السعودية وأكثر من ذلك ، بالإضافة إلى الأسعار الخاصة داخل المملكة أو خارجها.

خطوات معرفة سعر تذكرة النقل العام

طريقة حجز ومعرفة سعر تذكرة النقل الجماعي

هناك بعض الخطوات لمعرفة سعر تذكرة النقل لمجموعة سابتكو السعودية ، وهي:

قم بزيارة موقع سابتكو الرسمي على صفحة البحث عن الرحلات.

حدد موقعك ونقطة الوصول ووقت المغادرة.

سيُظهر لك جميع الرحلات الجوية المتاحة بأسعار مختلفة.

اختر السعر الذي يناسبك من أسعار الرحلات المعروضة.

إذا كان السعر مناسبًا لك ، فيرجى تأكيد حجزك.

أسعار تذاكر النقل العام في المدن الداخلية للمملكة

سعر التذكرة الجماعية داخل كل محافظة ومدينة في حدود عشرين ريال سعودي حسب المسافة التي يجب قطعها وحساب التكلفة وتقديرها.

أسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو

أسعار تذاكر المواصلات العامة تشمل عروض وخصومات متنوعة للمشتركين وسعر مناسب للجميع ، مع خصومات تصل إلى 40٪ من إجمالي قيمة التذكرة.

يُفرض على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا نصف أجرة المواصلات العامة للبالغين ، ويتمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين مجانًا.

تتوفر خصومات كبيرة على الأسعار للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتراوح سعر حافلة سابتكو من 1000 ريال سعودي إلى 9000 ريال سعودي ، اعتمادًا على الوجهة التي يريد العميل الذهاب إليها.

يمكن إلغاء الرحلات واسترداد الأموال بسهولة.

تعد حافلات سابتكو من أفضل حافلات السفر ووفقًا لأحدث الموديلات حيث تتمتع بالعديد من المواصفات الفريدة والحافلات تصل إلى أكثر من 370 وجهة داخلية مختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

إذا أردت إحضار أي شيء في الرحلة يتم احتسابه بالوزن ، وهناك أسعار رحلات النقل الجماعي في السعودية خاصة حسب وزن الأمتعة. إذا كانت الرحلة داخل المملكة العربية السعودية ، فيُسمح لك بحمل حوالي 70 كجم ، وإذا حجزت نصف تذكرة ، فلا يُسمح لك بالسفر إلا بوزن 35 كجم ، ويضيف الوزن الكلي المسموح به كيلوجرامًا واحدًا إلى أكثر من ريال سعودي واحد.