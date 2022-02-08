نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين في المقال التالي
المديرية العامة للسجون بوابة الموظفين، المديرية العامة للشؤون هي مؤسسة تكون مستقلة عن قطاع الأمن العام في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بالعديد من المهمات الرئيسية فلا يمكن الاستغناء عنها في الدولة، حيث أن الهدف من إنشاء المديرية العامة للشؤون وان تنفيذ كل المهمات الموكلة إليها من تنظيم وادارة السجون بشكل صحيح وتوفير الحراس اللازمة لها حلقه بيع صالحة في السجون
مديرية العامة للسجون بوابة الموظفين
يمكن لجميع الموظفين المديريه العامه للشؤون بالاستعلام عن معامله من خلال البوابة الالكترونية باتباع الخطوات التالية
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للسجون
- الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن المعاملة.
- يملأ جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح
- إدخال رقم المعاملة الذي سوف يتم الاستعلام
- إدخال رقم السجل المدني بالمكان المخصص لها
- يتم تحديد نوع المعاملة ثم الضغط على زر الإستعلام وبذلك سوف تظهر كافة البيانات التي تتعلق بالمعاملة
شاهد ايضا استعلام عن معاملة في المديرية العامة للسجون
طرق التواصل مع المديرية العامة للسجون
تعلن المديرية العامة للسجون عن عدة طرق يتم التواصل من خلالها مع المديرية ومن هذه الطرق ما يلي
- المراسله على البريد الخاص بمديرية العامه للبترول وهو 11155
- طبعا عنها تضع بعض الارقام للتواصل عبر الهاتف وهم 920005999، 0096611206555
- كما يمكن التواصل من طريق البريد الالكتروني الرسمي الخاص بمديرية العامة لسه جون او عن طريق رقم الفاكس السريع920005999
- أن يكون المتقدم من طلاب اما مملكه العربيه السعودية، و يتم استثناء الطلاب الذين تربوا مع عائلتهم خارج حدود السعودية، أثناء تأديه الخدمه
- يجب أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سريع
- يجب ألا يكون عمري ما تقدم اقل من 17 عام ولا يزيد عن 30 عاما
- أن يجتاز جميع الفحوصات الطبيه و اختبارات اللياقة واشتياق المقابله الشخصيه
- يجب أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك والا يكون خدمه فصل من أي عمل بذر تهدي بها
- يجب أن لا يكون موظفا بأي أحد الوظائف العسكرية أو المعاهد والكليات العسكريه
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 والوزن المثالي له
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