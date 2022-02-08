قرض شخصي يبدأ من 8000 للمتقاعدين والمقيمين بدون كفيل حتى مليوني ريال

ماهو التمويل الشخصي، هو تقديم مبلغ مالي من شركة سعودية أو من أحد البنوك السعودية والتي لها الحق بمزاولة التمويل، وحصول المواطن أو الوافد داخل المملكة على مبلغ من المال، حتى يستطيع من خلاله أن يقم بسداد الديون أو شراء ما يحتاج إليه أو دفع المصاريف الدراسية، ويكون سداد القرض على دفعات شهرية أو يمكنك أن تقسم تلك الدفعات على مرتين خلال الشهر، كما يمكنك أن تختار المبلغ الشهري الذي تريد أن تقم بدفعه، وتختار أن تقم بتحويل الراتب أو لا تحول الراتب إلى البنك، ولكن هناك بعض الشروط لكلا الاختيارات، ويجب أن تتطابق معك حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت.

قرض شخصي بدون كفيل

يقدم بنك الراجحي أفضل أنواع التمويلات وبأقل قسط شهري للمواطنين والمقيمين، قرض للمتقاعدين مليون ريال، ويوفر لهم مزايا وعروض تمويلية جيدة، ومن أهم تلك العروض هو عرض التمويل الشخصي والذي يبدأ من 8 ألف ريال وحتى 2 مليون ريال بفترة سداد طويلة تصل حتى 5 سنوات، ولكن هناك بعض الشروط والتي منها أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للموظف و70 عاما للمتقاعد، قرض شخصي بدون كفيل، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال للمواطن السعودي الموظف بالقطاع العام أو القطاع الخاص، أما المتقاعد فيجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 1900 ريال ، وعن الدخل الشهري للمقيمين فيجب أن لا يقل عن 5000 ريال شهرياً.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي

يمكنك طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق الراجحي أون لاين ومن خلاله ستحصل على عروض مناسبة ومميزه لك، كما يمكنك طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي أو التوجه إلى أحد الفروع التابعة لبنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون مطابقة للأصل هذا بالنسبة للسعوديين، أما المقيمين فيتم تقديم صورة من الإقامة والعنوان الوطني والعنوان الأم، ويتم ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني وتقديمه مع الأوراق والمستندات المطلوبة، وتعريف بالراتب وخطاب موجه إلى البنك لتحويل الراتب، كما يمكنك الاستفسار عن أي من العروض القائمة والحصول على جميع المعلومات التي تبحث عنها من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8001241222 من الأحد إلى الخميس.