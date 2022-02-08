نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين - ثقفني
شروط الحصول على تمويل الأسرة موحدة لجميع الفئات المستفيدة من المتقاعدين عن العمل الحكومي أو الخاص وكذلك الطلاب وربة المنزل وكافة الفئات المستحقة.
ضوابط الحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين
أعلنت الهيئة العامة عن شروط الحصول على تمويل الأسرة للمتقاعدين والتي تتمثل فيما يلي:-
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم أقل من 70 عاماً والكفيل لا يزيد عمره عن 55 عام.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 12500 ريال سعودي.
- لا يزيد نصيب الفرد من الأسرة عن 3000 ريال سعودي، ويتم حسابها عن طريق قسمة الراتب الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد.
- الأبناء الأقل من أربعة وعشرين عاماً يتم احتسابها من أفراد الأسرة في حالة كان غير متزوج ولا يمتلك وظيفة.
- ربة المنزل المطلقة أو الأرملة وتعول أبناء لها حق التقديم للحصول على الدعم.
مبلغ تمويل الأسرة للمتقاعدين
يتم تحديد أقصى حد للدعم المالي على حسب الفئة العمرية كالآتي:-
- المتقاعدين ما بين ال60 وحتى ال65 عام أقصى حد للدعم المال للتمويل 30000 ريال سعودي.
- المتقاعدين عن العمل وتزيد أعمارهم عن 65 عام حتى ال70 عام أقصى حد للتمويل 18000 ريال سعودي.
متطلبات الحصول على تمويل الأسرة لمتقاعدي الحكومة
هناك عدد من الشروط والمستندات يلزم توافرها لدى المتقاعدين عن العمل الحكومي:-
- إحضار صورة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمتقدم.
- نموذج التسليم البريدي موقع بإسم العميل والموظف المستلم في مصلحة البريد السعودي.
- إحضار الأصل من رقم الايبان للبنك ويلزم ختمه بالختم الرسمي للبنك.
- نموذج الـ106 الخاص بإقرار وتفويض المتقاعدين، وكشف حساب البنك لاخر ثلاث رواتب للمستفيد موثق ومختوم من البنك.
- تقديم تصريح بياناتي ساري المفعول للمواطن ويتم استخراجه من موقع وزارة الداخلية.
- تصريح بياناتي للأبناء والفتيات التي تتراوح أعمارهم من 18 إلى 24 عام.
طريقة التقديم على تمويل الأسرة إلكترونيا للمتقاعدين
للتقديم على تمويل الأسرة إلكترونيا للمتقاعدين يجب إتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية ثم التسجيل عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم وتتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- يرجى التأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع المركز الوطني للمعلومات.
- عند التأكد من صحة البيانات يتم استكمال كافة المعلومات الخاصة بك من الجهة الحكومية التابع لها.
- تحديد الموعد وتحويل التمويل من قبل البنك عبر الحساب الخاص بالمستفيد.
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