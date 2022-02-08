نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار مواقف مطار الملك خالد الدولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مواقف مطار الملك خالد السعودية ، والذي يتفاوت في التسعيرة الخاصة بمواقف الانتظار داخل المطار ، وذلك بحسب عدد الساعات التي تم دخول السيارة فيها الي المواقفـ لذلك سوف نعرض عليكم بيان تفصيلي بجميع الباقات المقدمة داخل ساحة الانتظار في المطار.

اسعار مواقف مطار الملك خالد

في العاصمة الرياض داخل المملكة العربية السعوديو تم بناء مطار الملك خالد علي أعلي درجة من الجودة والتشييد ، ليتيح لعدد كبير من الأفراد المسافرين والوافدين علي الأراضي السعودية ، مما جعل المطار به عدد كبير من ساحات الانتظار لتتيح لجميع الأفراد إمكانية الانتظار داخل المطار، لذا سوف نقدم لكم عدد من الأسعار المتاحة للانتظار.

1- مواقف الفترات القصيرة ParkSHORT

يبلغ سعر مواقف الفترات القصيرة 5.50 ريال سعودي في الساعة الواحدة ،لذا يمكن القول بأن موقف الانتظار من أكثر المواقف القريبة من صالات السفر، والذي يبعد بعض خطوات لا تتعدي الخمس دقائق سيرا علي الأقدام وصولا إلي صالات السفر.

كذلك تم بناء ذلك الموقف علي بعد خطوات من صالات الانتظار داخل المطار 1،2،5، والذي يتناسب تماما للوصول الي صالة السفر في بضع دقائق قليلة.

2- المواقف الاقتصادية ParkVALUE

بلغت التكلفة الخاصة بالموقف الاقتصادي داخل مطار الملك خالد الدولي للساعة الواحدة 3.30 ريال سعودي، حيث يعتبر الموقف الاقتصادي من أكثر المواقف الآمنة والمناسبة لعدد كبير من الزوار ومريدي المطار، فهو تكلفة متوسطة مقارنة بأسعار الرحلات المتوسطة وكذلك الرحلات الطويلة والتي غالبا ما تكون خاصة بصالة السفر الداخلية رقم 5 ، كما يبعد الموقف الاقتصادي عن الصالة الداخلية للسفر رقم 5 بمسافة لا تتعدي الخمس عشر دقيقة سيرا علي الأقدام.

3- مواقف الفترات الطويلة (ParkLONG)

وصلت تكلفة الانتظار داخل مطار الملك خالد الدولي إلي 3.30 ريال سعودي في اليوم الواحد الأول ، كما تصل تكلفة اليوم الثاني 2.20 ريال سعودي للساعة الواحدة من الانتظار المتواصل، وذلك داخل المواقف الاقتصادية أ والتي تناسب عدد كبير من مريدي المطار خاصة مع الرحلات الطويلة من حيث التكلفة.

فمن الجدير بالذكر أن مواقف الانتظار تبعد عن ساحة السفر الدولية رقم 1،2 مسافة لا تزيد عن خمس دقائق علي الأقدام، كما تم توفير حافلات لنقل المسافرين من وإلي صالات السفر الداخلية بشكل مجاني علي مدار الساعة.

4- خدمات صف السيارات

بلغت تكلفة الانتظار لليارات داخل ساحات مواقف مطار الملك خالد الدولي 57.50 ريال سعودي كرسوم خدمة ـ فضلا عن إمكانية ترك السيارة لمدة ساعتين ، كما يتم دفع مبلغ 5.50 ريال للساعة الواحدة .