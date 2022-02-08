تعرف على أول مطعم البيك في السعودية، لاشك أن الوجبات السريعة تمتلك من المذاق الجيد ما يجعلها تتفوق على غيرها من الأطعمة التي يتم إعدادها في المنزل، ولعل مطعم البيك من أشهر المطاعم التي تقوم بتقديم وجبات لذيذة المذاق تحظى على إعجاب الكبير والصغير على السواء، ويعتبر مطعم البيك من المطاعم الشهيرة في المملكة العربية والتي يعود تأسيسها إلى السبعينات، حيث لم تكن هذه الفكرة منتشرة بكثرة آنذاك، لذا دعونا نتعرف على تاريخ أول مطعم البيك وصاحب الفضل في ذلك.

أول مطعم البيك في السعودية

أول مطعم البيك في السعودية، سلسلة مطاعم البيك الشهيرة في المملكة العربية السعودية التي تم تأسيس أول فرع لها على يد شكور أبو غزالة في عام 1974، حيث لاحظ عدم وجود مطاعم لتقديم الوجبات السريعة في هذه الفترة، لذا عند إلى مكان صغير قام بتحويله إلى مطعم لتقديم وجبات الدجاج المقرمش وأصابع البطاطس اللذيذة، وقد واجه المطعم في البداية عدة صعوبات، ولكن تم التغلب عليها خاصة أن هناك العديد من الأفراد التي لم تتقبل هذه الفكرة، ولكن مع مرور الوقت بدأت الفكرة تنتشر شيئا فشيئا وبدأت فروع المطعم تملأ أنحاء المملكة على يد أبناء أبو غزالة، وأصبح المطعم يمتلك ما يزيد عن 120 فرع داخل المملكة.

أسعار وجبات البيك 2022

أعلنت مطاعم البيك ارتفاع أسعار وجبات البيك ارتفاع طفيف، وجاءت أسعارها كالتالي: