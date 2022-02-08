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عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد التسجيل في اختبارات القدرات العامة التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ، واختبار القدرات العامة هو عبارة عن مقياس أحادي النمط ، خصص وضعه لكل الطلاب في المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية ، حيث يحقق هذا الاختبار المثالية بين كل من الطلبة والطالبات ، ويعتبر شرط للقبول في الكليات والجامعات ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة ، وطريقة التسجيل ، وذلك من خلال السطور التالية.
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة لكل من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات العامة ، في الفترة من الاثنين الموافق تاريخ 7 فبراير لعام 2022 ميلادي ، حتي 5 مارس لعام 2022 ميلادي ، وقد حددت هيئة التقويم والتدريب ، يوم 31 يناير 2022 ليكون موعد تسجيل الطالبات في اختبار القدرات العامة بشكل تحريري ، كما تم تحديد يوم 2/ 2/ 2022 ليكون موعد تسجيل الطلاب من الذكور في اختبار القدرات العامة بشكل تحريري ، و تستمر عملية التسجيل حتي يتم غلق باب التسجيل في 5 مارس.
طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة من خلال قياس
يتم التسجيل في القدرات العامة ، من خلال مركز قياس ، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات حتي يتم التسجيل بنجاح ، ومن هذه الخطوات ما يلي :
- الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمركز قياس الوطني.
- إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.
- تسجيل اسم الطالب والرقم السري الخاص به.
- تحديد الملف الخاص باختبار القدرات العامة الذي يريد الطالب إجراء الاختبار فيه.
- دفع تكاليف الاختبار بالطريقة التي يحددها الطلاب.
اختبار القدرات العامة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، عن بعض المعلومات المتعلقة باختبار القدرات العامة ، حيث ستكون الاختبارات عبارة عن خمس مراحل ، ويمكن للطالب حرية اختيار الطريقة التي سيكون عليها الاختبار ، سواء كانت ورقية أو رقمية ، ونظرا للتساؤلات الكثيرة من الطلاب ، حول شكل الاختبار ، نشرت الهيئة على الموقع الإلكتروني المخصص للعناية بالمستفيدين ، قالت فيه “بأن اختبارات القدرات العامة عبارة عن خمس مراحل وقد يتم تغييرها ما بين اختبارات ورقية وأخرى رقمية ، ويتم منح الطالب ثلاث فرص فقط كحد أدنى للتسجيل في اختبار القدرات العامة.
والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قامت بتقديم بعض النصائح للطلاب ، للتحضير الجيد للاختبار ، ومنها دراسة كل المنهج سواء كان تمهيدي أو إرشادي ، وكذلك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب ، الذي يقدم للطلاب الدعم من أجل الاستعداد للاختبار كما يعمل على توفير كل المعلومات التي يحاول الطلاب معرفتها عن الاختبار ، ويمكن التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال الرقم المخصص وهو 920033555.