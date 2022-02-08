الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ومخالفات ساهر برقم المخالفة 1443

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية يسعى الكثير من ملاك السيارات في المملكة العربية السعودية لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بسيارتهم وطرق تسديد رسوم تلك المخالفات، وأطلقت الحكومة السعودية نظام ساهر الإلكتروني والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسرعة، وفى وقتنا الحالي لا يحتاج المستعلم زيارة أي من المؤسسات الحكومية أو الوحدات المرورية للاطلاع على مخالفاته المروية ودفع عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، كما يساعد نظام ساهر لتوفير الجهد والوقت المبذولين للذهاب لإنجاز مهماتهم في الجهات المعنية .

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يستطيع الكثير من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. ثم قم بالاتجاه إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور. أنقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم عليك باختيار نوع المخالفة التي ترغب في الاستعلام عنها سواء كانت للسيارة أو من أجل رخصة القيادة. على المستعلم إدخال رقم الهوية الخاص به. ثم أدخل البيانات المطلوبة وأنقر على عرض وسوف يظهر لك جميع المخالفات إن وجدت.

الاستعلام عن المخالفات عبر نظام ساهر برقم المخالفة

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر. ثم قم بالضغط علي زر خدمات إلكترونية متكاملة. على المستعلم كتابة اسمه وكلمة السر بشكل صحيح. ثم يجب على المستعلم اختيار خدمة المخالفات المرورية. أن يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة بالمركبة. ثم قم بالضغط علي أيقونة عرض. سيظهر لك المخالفات مسجلة بالتاريخ والمكان وعرض قيمة المخالفة. على المستعلم اختيار الوسيلة المناسبة لدفع قيمة المخالفة وذلك إما عن طريق بطلقة الائتمان أو عن طريق الذهاب إلي المدرية العامة للمرور السعودي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. علي المستعلم إدخال البيانات التالية: رقم الإقامة. بعدها يتم تحديد نوع التقويم بين الميلادي والهجري. ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص بصاحب رخصة القيادة. قم بإدخال الرمز المرئي. بعد إدخال البيانات يتم النقر على أيقونة خيار عرض.

شروط تقديم الاعتراض على مخالفات ساهر

يجب على أصحاب السيارات في السعودية التوافق مع كافة الشروط الخاصة بتقديم الاعتراض على مخالفات ساهر، وهي عبارة عن شروط تم طرحها من قبل المرور السعودي لكي تكون عملية الاعتراض مستحقة ومتوافقة مع قانون المرور السعودي، وجاءت شروط تقديم الاعتراض على مخالفات ساهر على النحو التالي:

تتم عملية الاعتراض في المخالفات المسجلة عبر نظام ساهر فقط. ثم يجب العلم بأنه بعد دفع المخالفة لا يُقبل الاعتراض على المخالفة. يجب أن يتم الاعتراض عن مخالفة المرور مرة واحدة فقط، ويجب أيضاً أن يكون أكثر من ذلك. ثم وفي حال أن تم رفض طلب الاعتراض، فلا يُمكن إعادة تقديمه مرة أخرى. في حال أن تم رفض الاعتراض يُفضل دفع قيمة المخالفة. وذلك بهدف عدم يتراكم مبلغ المخالفة على المالك ولا يمكن الذي لا يمكن تسجيله لاحقاً. تقديم الاعتراض خلال شهر من التاريخ الخاص بتسجيل المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

الدخول إلي بوابة نظام (أبشر) الإلكترونية. ثم أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي. ادخل على الخدمات الإلكترونية، ثم أنقر فوق اختيار المرور. ثم اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية. بعد الدخول على الخدمة، أدخل رقم الهوية لصاحب الطلب والرمز المرئي. بعد التقديم سيقوم النظام باستعراض المخالفات إن وجدت مع تفاصيلها.

والجدير بالذكر أن نظام ساهر نظام إلكتروني اطلق من قبل وزارة الداخلة بهدف ضبط حركة المرور في السعودية، ويعتمد نظام ساهر شبكة كاميرات رقمية والتي وصلت بشكل مباشر بمركز المعلومات، ويرسل النظام إشعار عبر الهاتف الجوال لصاحب المركبة بالمخالفات المرورية التي توجد علي سيارة، ويكون الهدف من نظام ساهر هو تسجيل المخالفات المرورية علي السيارات من أجل الحد من الحوادث بقدر الإمكان وحماية الحركة المرورية وتحسين الخدمة، كما أنها يقدم العديد من الاستعلامات الهامة للمواطنين بالمملكة كالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وغيرها من الاستعلامات المتاحة.