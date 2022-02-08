تمديد منصة احكام 1443 لتملك الأراضي بالسعودية الشروط والوثائق المطلوبة

تمديد منصة احكام لتملك الأراضي بالمملكة العربية السعودية صدر به قرار اليوم الثلاثاء 8 من شهر فبراير 2022 الموافق 7 رجب 1443هـ من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين من الملاك بخصوص الفترة الزمنية التي تستغرقها الأوراق الثبوتية المطلوبة من المكاتب الهندسة، وقد طالب مجلس الشورى السعودي في وقت سابق على تمديد فترة التقديم لمنصة احكام وإيضاح من الهيئة العامة لعقارات الدولة عن آلية الإجرءات المفروض اتباعها بعد إغلاق المنصة كذلك الاهتمام بضبط أسعار المكاتب المساحية المقدمة للخدمات الخاصة بطلب اتملك عبر منصة إحكام.

تمديد منصة احكام لتملك الأراضي بالسعودية 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن منصة إحكام الإلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة والمخصصة لإستقبال وتعديل طلبات تملك الأراضي والعقارات، وهي الأمانة العامة للجان تملك العقارات والمعنية بتنظيم الأعمال الفنية والإدارية كذلك مساندة أعمال لجان النظر بطلبات تملك العقارات والأراضي، ومن أبرز اختصاصات منصة احكام التالي:

أولًا القيام بالنظر في طلبات التملك للأراضي والعقارات.

كذلك القيام بالنظر في طلبات تعديل تملك الأراضي والعقارات.

أيضًا النظر بطلبات تعديل صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.

في النهاية تقوم بالنظر بطلبات تملك العقارات التي تقع في حدود الحرمين الشريفين.

المستندات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟلتقدم بطلب ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات 1443هـ

ومن أبرز الوثائق المطلوب تقديمها عبر منصة إحكام لتملك العقارات، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا تقديم البيانات الخاصة بالعقار. أيضًا تقديم ما يثبت نوع العقار. كذلك تقديم مستند بنوع الوثيقة. كما يتم تقديم الوثائق الخاصة بمساحة العقار بالمتر المربع. أيضًا مستند خاص بموقع العقار. مستند خاص بنوع الطلب المراد نظره من قبل اللجنة المختصة. كذلك يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية. أيضًا تقديم صورة من بيانات الوكيل إن وجد أو المحامي إن وجد. كما يتم تقديم مستند رفع مساحي موثق من مكتب معتمد يشمل نوع العقار والإحداثيات وأضلاع العقار وحدوده. تقديم صورة من سجل الجهة في حال أن يكون المدعى شخصية اعتبارية. تقديم وثيقة من التملك والإحياء. في النهاية تقديم صورة من التفويض أو الوكالة الشرعية.

المستندات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟلتقدم بطلبات التعديل 1443هـ

ومن أبرز الوثائق المطلوب تقديمها عبر منصة إحكام لطلبات التعديل نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا تقديم البيانات الخاصة بالعقار.

أيضًا تقديم ما يثبت نوع العقار.

كذلك تقديم مستند بنوع الوثيقة.

كما يتم تقديم الوثائق الخاصة بمساحة العقار بالمتر المربع.

أيضًا مستند خاص بموقع العقار.

مستند خاص بنوع الطلب المراد نظره من قبل اللجنة المختصة.

كذلك يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية.

أيضًا تقديم صورة من بيانات الوكيل إن وجد أو المحامي إن وجد.

تقديم صورة من سجل الجهة في حال أن يكون المدعى شخصية اعتبارية.

مستند خاص بنوع طلب التعديل الشكلي.

في النهاية تقديم صورة من التفويض أو الوكالة الشرعية.

أهم شروط التقدم لمنصة إحكام بطلب التملك والتعديل للعقارات بالمملكة 1443هـ

أولًا شرط ألا يكون تم الفصل بحكم قضائي بصفة نهائية باتة. أيضًا شرط أن لا يكون العقار المقدمه طلب التمك أو التعديل لا يجوز اكتساب ملكية له سواء لأمر شرعي أو أوامر وقرارات رسمية. في النهاية يتم نفي وجود إحياء بالعقار من الإحياء الصادر بها الأمر الملكي رقم 21679 بتاريخ 9 من ذي القعدة للعام 1387هـ من خلال التصوير الجوي أو المخططات النظامية.

أبرز أهداف الأمانة العامة منصة إحكام السعودية ehkaam