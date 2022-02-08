الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيم الالكترونية

الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة، أتاحته وزارة الداخلية السعودية من خلال منصة مقيم الإلكترونية، وهذا خاص بكل الأفراد المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات من أجل العمل. وهذه التأشيرة التي يسعون إلى الحصول عليها تمكنهم من الدخول والخروج إلى الأراضي الحجازية دون مشاكل. وتعتبر ايضا من أبرز وأهم التأشيرات التي تقدمها الوزارة المعنية عبر بوابة أبشر الإلكترونية. وهي تتيح لهم الخروج من المملكة من أجل غرض ما ثم العودة، وتجدر الإشارة إلى أنّها تتطلب دفع رسوم تقدّر قيمتها بحوالي 200 ريال سعودي من أجل إصدارها والاستفادة منها، وسنتحدث في مقالنا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موضوع الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة، تابعوا معنا.

الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة

يبحث الكثير من المقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة عن طريقة استعلام تأشيرة خروج وعودة. ويمكنهم القيام بذلك من خلال رقم الإقامة على منصة مقيم الإلكترونية التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية في خدمتهم، وتتيح لكل الأفراد التعرف على حالة التأشيرات الخاصة بالخروج والعودة من الأراضي الحجازية، والتعرف على موعد انتهائها من أجل القيام بتجديدها، ويتم الاستعلام من خلال اتباع ما يلي:

في بادئ الأمر، يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة مقيم الإلكترونية من الإنترنت.

بعدها يحدد خيار التحقق من التأشيرة برقم الإقامة.

يدرج رقم الإقامة في المربّع المخصص له، ثم يحدد المطابقة باستعمال رقم التأشيرة.

يكتب رقم التأشيرة في الحقل الخاص به، ثم يضغط على أيقونة “تحقق”.

يتوجّب عليه أن ينتظر لبرهة حتى تظهر كل المعلومات والتفاصيل المعنية بصلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من خلال المنصة.

مدّة صلاحية تأشيرة خروج وعودة

تجدر الإشارة لمن يرغبون في استعلام تاشيرة خروج وعودة بأنّ مدّة صلاحيتها تحدّد من خلال ذات الشهور المحددة بـ(60 ، 90، 120 يومًا). وتدوم صلاحيتها لمدة ثلاث أشهر كاملة للسفر بداية من من تاريخ إصدارها، ويتم احتساب مدة التأشيرة من تاريخ السفر لكل شخص، وفي حال كانت التأشيرة محددة وفق عدد الأيام، فهي تحسب منذ تاريخ الإصدار.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة. وانتقلنا بين الأسطر لنذكر لكم مدة صلاحية هذه التأشيرة التي يمكن الاستفسار عنها من خلال منصة مقيم الإلكترونية.