نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري شهر رجب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري شهر رجب 1443 ، ماهو الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن الدفعة الخمسين (50) للشهر الهجري الجديد من العام 1443ه‍، هذا سؤال يتردد كثيرا بين المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن، ومن المتعارف عيه أن هذا البرنامج يعمل على استهداف فئات معينة من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وذلك حتى تعمل على تحسين مستواهم المعيشي والمالي ويعتبر هذا الدعم يتمثل في مبلغ مالي، ولكل مواطن مستفيد من هذا البرنامج يجب أن يكون متوفر فيه عددا من الشروط والأحكام المهمة المطلوبة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتم وصول هذا الدعم إلي مستحقيه وقد تم تحديد الموعد المحدد الخاص بصرف الدعم حساب المواطن بالهجري لعام 2022/1443، ومن خلال موقعنا الإلكتروني موقع ثقفني سنقوم بتقديم كافة الشروط والأحكام المطلوبة من كل من يريد التقديم للحصول على هذا الدعم وعرض الموعد المنتظر.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

ينتظر فئة كبيرة من المواطنين من كل شهر دعم حساب المواطن الذي يوفر لهم مبلغ لتيسير حياتهم وإعانتهم على المعيشة ، يذكر أن تاريخ نزول الدفعات كل شهر يكون بتاريخ ميلادي ثابت حيث يتم نزولها في يوم 10 من كل شهر إلا إذا وافق هذا التاريخ إجازة رسمية في المملكة العربية السُّعُودية ، أي أن تاريخ نزول الدفعة سيكون في العاشر من فبراير عام 2022م ، أما بالنسب للتاريخ الهجري فهو متغير وسوف تنزل الدفعة في الشهر الجاري يوم 9 رجب في عام 1443 هجريه.

الاستعلام عن الدعم حساب المواطن

لكل من يريد الاستعلام عن برنامج حساب المواطن عليه أن يقوم بإتباع عدد من الخطوات المهمة حتى يتمكن من عملية الاستعلام الإلكتروني صحيحة والاستفادة من كل المعلومات الخاصة بدعم حساب المواطن، ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي:

يجب أن يتم دخول المواطن المستعلم إلي البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بحساب المواطن.

اختيار أيقونة (الاستعلام عن حساب المواطن) والنقر عليها.

يقوم بتسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل رمز التحقق المرئي.

الضغط على زر استعلام.

سيظهر للمستعلم كافة البيانات الخاصة بحساب المواطن ومنها على سبيل المثال (الموعد المحدد لصرف الدفعة الجديدة لحساب المواطن ، قيمة المبلغ المالي المحدد الذي سيحصل عليه).

خدمة العملاء حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بوضع رقم موحد مجاني لكل مواطن يريد الاستعلام أو الاستفسار من خلال الهاتف عن الموعد الذي يتم تحديده شهرياً عن برنامج حساب المواطن ، ومن خلال هذا الرقم أيضاً يمكن لأي مواطن القيام بتقديم أي شكوى لإعاقة عملية التسجيل فيه والتعرف على كل مميزات البرنامج وكل ذلك من خلال الاتصال المباشر بالرقم (19921) وتمتد فترات الرد على الاستفسارات من الساعة الثامنة (8) صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا طوال أيام الأسبوع

وبهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص موعد نزول الدعم المالي حساب المواطن بكل تفاصيله لكل من يريد الاستعلام الإلكتروني والحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها وكل ذلك من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.