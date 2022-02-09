نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل شخصي حتى لو عليك قروض وكيفية الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل تمويل شخصي حتى لو عليك قروض من الخيارات التي يتم اللجوء إليها من أجل عدم التعرض إلى العقوبات والتي تنتج عن عدم سداد قيمة الأقساط الشهرية للجهات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية عند الحصول على تمويل شخصي سريع وقد قامت البنوك السعودية بتطوير جميع المنتجات التمويلية لديها بحيث تلبي احتياجات الوقت الراهن وتتوافق مع الأسعار الجديدة للسلع منها السيارات وغيرها من الأشياء التي يتم شرائها وتحتاج إلى تمويل فيمكن طلب تمويل شخصي في وجود التزامات مالية من خلال البنوك، كما يمكن دمج القرض الشخصي مع العقاري لكي تسد احتياجاتك عن طريق البنوك.

أفضل تمويل شخصي حتى لو عليك قروض

قام بنك الرياض بالإعلان عن توحيد الالتزامات المالية في إطار برنامج جديد مُخصص للعملاء المتعثرين في السداد، ويستطيع العميل أن يسدد كافة الأقساط الشهرية التي لا يستطيع سدادها أو تأخر في دفعها من خلال التواصل مع البنك والاشتراك في هذا النوع والذي يعتبر هو أفضل تمويل شخصي حتى لو عليك قروض والذي يساعد في التخلص من الأعباء المالية.

وقد أطلق البنك العديد من المعلومات عن هذا النوع من التمويل ولهذا أقبل على الاشتراك به الكثير من المواطنين، ويمكن الحصول على المميزات التالية عند الموافقة على الطلب:

تسهيل إجراءات الاشتراك في التمويل والذي يعتبر أحد أفضل أنواع التمويل الشخصي المتوافقة مع الهيئات الإسلامية الشرعية.

إن كانت أعبائك المالية عبارة عن أقساط شهرية للبنوك نتيجة الاشتراك في القروض الشخصية أو العقارية أو حصلت على سيارة من البنك بنظام التقسيط وتعثرت في السداد أو بطاقة ائتمانية فيمكن السداد من خلال هذا المنتج.

التمويل بقيمة 3 مليون ريال سعودي وهو أقصى مبلغ يمكن الحصول عليه إن كانت جهة العمل مصدق عليها، وفي حال العكس، فالقيمة ستكون نصف مليون ريال سعودي.

التقديم على تمويل شخصي مع الالتزامات المالية

يمكن تقديم طلب للحصول على التمويل، ولكن هذا ليس الإجراء الوحيد بل أنه الخطوة الأولى للتواصل مع البنك، ويقدم التمويل وفق التالي:

الدخول إلى موقع بنك الرياض واختيار التمويل الشخصي (riyadbank.com).

النقر على توحيد الالتزام واختيار تقديم.

أدخال المعلومات المطلوبة ثم انقر على خيار حاسبة التمويل للاستكمال وإرسال الطلب، ومن ثم التواصل معك، ويمكن التواصل هاتفيًا للمتابعة على رقم 8001242020.