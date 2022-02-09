رابط الاستعلام عن الدعم الريفي reef.gov.sa برقم الهوية لعام 2022

رابط الاستعلام عن الدعم الريفي reef.gov.sa برقم الهوية، الدعم الريفي يبحث عنه الآلاف من العاملين في المجال الزراعي داخل المملكة العربية السعودية، حيثُ خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية منصة تدعي ريف تعمل على إمداد المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بالدعم المادي، والغاية الرئيسية من منصة ريف هو رفع كفاءة العمل الزراعي داخل المملكة العربية السعودية، ولقد شرطت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها للمزارعين حتى يحصلوا على الدعم المالي.

شروط الحصول على الدعم الريفي

أن يكون المتقدم من عاملين المجال الزراعي، ويقدم أوراق تثبت ممارسة المتقدم لمهنة الزراعة أو ما يتعلق بأعمال الزراعة

شريطة ان يكون المتقدمين سعودي الجنسية

عدم عمل المتقدم في أي من القطاع العام أو الخاص

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عام

كما يلزم ألا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي

كما يشترط أن عدد البرامج الدعم الذي يشترك فيها المتقدم لا تزيد عن ثلاثة، يعني بمعدل 54.000 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن الدعم الريفي

الكثير من مزارعي المملكة العربية السعودية دائم البحث عن الرابط الخاص بمنصة ريف، للاستعلام عن الدعم الريفي، ونجد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خصصت رابط reef.gov.sa، يمكن للمن يريد الاستعلام عنه من خلال محرك البحث جوجل وتسجيل بياناته مثل اسم المستخدم ورقم الهوية.

ما هي خطوات التسجيل في منصة ريف الإلكترونية

الدخول على منصة ريف الإلكترونية

النقر على خانة إنشاء حساب جديد

الانتظار قليل لتحميل صفحة الإنشاء

تعبئة جميع الحقول الفارغة بدقة وإمعان

استقبال رسالة نصية تحوي على كود التحقق عبر رقم الجوال التابع للمستخدم

إدخال الكود في حقله المخصص له

النقر على أيقونة تسجيل.

وهذا الفيديو يوضح خطوات التسجيل في منصة ريف مفصلاً

أهداف منصة ريف

تعددت وتنوعت أهداف منصة ريف، إلا أن هناك بعض من الأهداف الرئيسية مثل الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، المساهمة في الاستقرار الجماعي، الرفع والارتقاء من كفاءة النشاط الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ولقد استهدفت المنصة أيضاً عدد من القطاعات الذين يستحقوا الدعم ولقد حصرت تلك القطاعات في الأتي: