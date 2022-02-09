نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، حيث يبحث الأشخاص في المملكة من المواطنين والمواطنات السعوديين وخاصة المستفيدين عن برنامج دعم ريف، حيث يريدين الاستعلام والاطمئنان عن حالات الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الدعم من المسجلين الجدد أو الاستعلام عن قيمة الدعم الذي سيحصلون عليه في الشهر الموالي وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الدخول إلى برنامج ريف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منصة دعم وريف

وأطلقت الحكومة السعودية برنامج دعم الريف منذ سنوات ليست بالبعيدة، وهذا في إطار تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات، والتي يعتبر دعم الريف واحد من أهم أشكالها، ويقدم دعم الريف للأسر أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وهذا في إطار حرص الدولة على تشجيع الإنتاج المحلي السعودي والارتقاء به.

المستفيدين من دعم ريف

ويتم تقديم دعم ريف للعديد من المستفيدين وفق عدة شروط، وهذه الشروط كالآتي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

امتلاك وثيقة العمل الحر.

العمل في أحد القطاعات المشمولة في برنامج ريف.

عدم تجاوز الدخل الخاص بالمستفيد الحد المطلوب في البرنامج، وهذا يختلف حسب الحالة.

والقطاعات المدعومة في دعم ريف كالتالي:

زراعة البن العربي.

إنتاج الورود.

زراعة الفاكهة.

منتجات العسل.

المحاصيل البعلية.

منتجات القيمة المضافة.

الأسر المنتجة.

وقد تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي 1443 بالسجل المدني، فتابعوا معنا.

استعلام عن الدعم الريفي

وفي حالة اذا كنت مسجلا في برنامج ريف أو قمت بالتسجيل في البرنامج وتريد القيام بعملية الاستعلام، وهذا سواء عن قيمة الدعم أو عن قبولك في البرنامج أم لا فيمكنك عمل ذلك عبر بوابة ريف الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة السعودية، وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية:

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

اذهب إلى موقع ريف عبر الرابط الرسمي reef.gov.sa.

ثم انتقل إلى تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية الخاصة بك في الخانة المخصصة، ثم كلمة المرور خاصتك.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك وسجل الدخول.

اضغط على بيانات الاستحقاق.

سيظهر لك بيانات الاستحقاق الخاصة بالدورة التالية والأهلية.

ويمكنك معرفة حالة طلبك عن طريق الضغط على حالة الطلب ليظهر لك التقرير الخاص بك.

وفي حالة رغبتكم في التواصل مباشرة مع خدمة العملاء فقد تعرفنا على كيفية التواصل وهذا في مقال رقم دعم ريف الموحد المجاني 1443، فتابعوا معنا.