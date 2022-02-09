نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو يوم التأسيس السعودي وموعد اجازة يوم تأسيس المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو يوم التأسيس السعودي حيث يعتبر يُوم التأسِيس الدولة السُّعودية هو ذكرى وطنية مهمة لدى الشعب السُّعودي الذي تم فيه تَأسيس الدولة السُّعُودية حيث يزداد البحث الإلكتروني بين المواطنين السعوديين عن الْيوم المحدد لإجازة يومْ التأسِيس وذلك بعد أن قام سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار قرار باعتبار هذا اليوم إجازة ورسمية ، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتقديم كل ما يهم المواطن من معلومات عن يوم التأسيس السعودي.

ما هو يُوم التَّأسيس السُّعودي ؟

يعد يَوم التأسيسْ السعودِي من أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها كل مواطن سُعودي حتى لإحياء ذكرى هذا اليم والاحفاء به به كلا على طريقته الخاصة ؛ حيث تم قيام الدولة السُّعُودية قبل أكثر من ثلاثمائة 300 عاماً كاملة وكان ذلك في يَوم 22 من شهر فبراير لسنة 1727 حيث قام الإمام محمد بن سعود – طيب الله ثراه – حيث تم في هذا التاريخ توحيد جميع القبائل بمنطقة نجد والشعوب بالأراضي السُّعُودية وقد أتخذ مدينة نجد الدرعية حينذاك عاصمة لها التي تقع في منطقة نجد

وفيما يخص الفرق بين يُوم التّأسيس واليُوم الوَطني؛ يذكر أنه قد تم إطلاق اسم المملكة العربية السُّعُودية على الدولة في عهد حاكم المملكة حينذاك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ؛ في يوم الثالث والعشرين 23 من شهر سبتمبر 9 الموافق سنة 1932 ولكن تم تحديد يوم الثاني والعشرون 22 من شهر فبراير وهو إجازة رسمية لكافة القطاعات العامة والخاصة ويكون ذلك باسم ذكرى يُوم التَّأسيس السُّعودي.

تاريخ يوم التأسيس السعودي 1443

[الثلاثاء 22 فبراير 2022] ، إن يوم التأسيس بالسعودية من أهم الأيام الوطنية التي ينتظرها أبناء الوطن السعودي ، وسوف يوافق هذا اليوم 22 من شهر فبراير سنويًا ؛ وهو يعود إلى يوم تأسيس الوطن السعودي وتولي الإمام محمد بن سعود الحكم للمرة الأولى ، وهو يحمل اسم يوم التأسيس ، وهو يوافق تقريبا منتصف عام 1139 هـ الموافق عام 1727 وفق التقويم الميلادي ؛ ولقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أنه سوف يتم اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية مدفوع الأجر لكافة العاملين في الدولة.

في الختام نكون قد قمنا بالتعرف على ما هو يوم التأسيس السعودي وموعد اجازة يُوم التأسيسوسبب الاحتفال بهذا اليُوم إلى جانب التطرق إلى توضيح الكثير من المعلومات المهمة عن هذه المناسبة الوطنية العريقة في المملكة العربية السعودية بالتفصيل.