نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان المطور الجديد تسجيل دخول وكيفية الاستعلام وتقديم الاعتراضات sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر أخبار الضمان المطور، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن الضمان المطور الجديد تسجيل دخول، وهذا خاصة مع ظهور نتائج الأهلية الخاصة بالعديد من الطلبات التي قامت الآلاف من الأسر السعودية والمئات من الأفراد المستقلين بتقديمها وهذا للدخول في نظام الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة منه، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، وطريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور

ومن ضمن أهم الاسئلة التي تشغل بال الآلاف من المواطنين السعوديين داخل المملكة وهو عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتداول هذا السؤال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في المملكة، وهذا خاصة بعد إرسال رسائل القبول والإعلان عن نتيجة الأهلية في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حيث تعلن الوزارة يوميا عن نتائج الأهلية الخاصة بالعشرات من الأسر والتي يمكن أن تكون أسرتك منهم في أي يوم، وسنعرفكم في هذا المقال على كيفية متابعة حالة الطلب الخاصة بكم ونتيجة الأهلية الخاصة بكم في هذا المقال بالطريقة الرسمية، فتابع معنا.

وأما بالنسبة للموعد الخاص بالصرف فإنه في حالة قبولك فإنه من المفترض أن ترسل لك الوزارة المعاش الخاص بك في الحساب البنكي الذي قمت بالتسجيل به خلال أسبوع من إرسال رسالة القبول، وفي حالة عدم نزوله فإنه سينزل مع الدفعة التالية للشهر المقبل وهذا على الأكثر.

الضمان المطور الجديد تسجيل دخول

ويمكنكم الدخول إلى حسابكم والاستعلام عن حالة الطلب المقدم الخاص بكم، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعي عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور خاصتك أو قم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بك، ثم انقر على الطلبات بالأعلى.

سيظهر لك الطلب الخاص بك وحالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار 25 يوم).

الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

وفي حال اذا كانت حالة الأهلية الخاصة بك غير مؤهل، وتريد تقديم الاعتراض الخاص بك، فاتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى تفاصيل الطلب الخاص بك.

سيظهر لك الأسباب الخاصة برفض طلبك.

اضغط على تقديم اعتراض.

ثم قم بملئ كافة البيانات المطلوب وأرفق الملفات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي وهذا عبر رقم الضمان المطور الموحد، فتابع معنا.