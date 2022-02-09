سجل واستفيد من دعم ريف شروط التقديم لدعم الأسر المنتجة والقطاعات المدعومة من ريف

تقدم المملكة دعم مالي للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة للمحاصيل الزراعية المختلفة حيث تعتبر إنتاج الزراعة من أهم السلع الاستراتيجية بالدولة عامة والمملكة خاصة وهو عصب الاقتصاد وتدعم المزارعين ماديا من خلال التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي، حيث يستفيد منها العاملين في القطاعات الزراعية المختلفة ، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، كما يقدم البرنامج برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم، ويهدف القطاع الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لدعم الأسر المنتجة من خلال التسجيل في منصة ريف الإلكترونية، هو الهدف الرئيسي عند الكثير من العاملين في القطاع الزراعي، للتمتع بالدعم الريفي المقدم إليهم، ونجد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خصصت الدعم الريفي من أجل الرفع من كفاءة النشاط الزراعي، فهو يعتبر من ضمن الرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة في عام 2030، ولهذا السبب أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة ريف الإلكترونية، ودعت كل العاملين في النشاط الزراعي سرعة التسجيل في المنصة من أجل الحصول على الدعم المادي، حيث تهدف الوزارة لتشجيع المزارعين على الاهتمام بالزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والتي تعتبر عصب الاقتصاد بالمملكة.

آلية ومعاييرالتسجيل في منصة ريف الإلكترونية:

حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر بتحديد مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها، بهدف الموافقة على طلب التسجيل ويمكن تحديد تلك الشروط في الأتي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية من الأساس

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون ممتهن بالأعمال الزراعية فقط، وألا يعمل في أي من القطاعات سوء القطاع العام أو الخاص.

يشترط للحصول على دعم ريف ألا يزيد راتبه الشهري عن 6 آلاف ريال سعودي.

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون المتقدم من حاملي بطاقات التنقل.

يشترط للحصول على دعم ريف ألا يتجاوز عدد برامج الدعم الذي ينضم إليها عن ثلاثة، أي أن لا يتجاوز المبلغ الذي يحصله من برامج الدعم عن 54 آلاف ريال.

يشترط للحصول على دعم ريف حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون عمر المتقدم بدايةً من واحد وعشرون فما فوق.

يشترط للحصول على دعم ريف امتلاك المتقدم حساب بنكي فعال.

القطاعات التي تدعمها ماديا ريف:

تدعم ريف صغار الزراع.

كما تدعم ريف ربات البيوت.

كما تدعم ريف الأسر المنتجة.

وتدعم ريف مزارع الورد.

وكما تدعم ريف مربي المواشي.

وتدعم ريف مربي النحل ومنتج عسل النحل.

خطوات التسجيل في منصة ريف :

للاستفادة والحصول على دعم ريف يجب التسجيل في منصة ريف باتباع الخطوات التالية: