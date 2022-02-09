طريقة التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون عبر منصة أبشر 1443 وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون بالمملكة العربية السعودية، تعد خدمة فرجت من اعظم الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية لسد ديون المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية و الأفراح عنهم و خروجهم من الحبس والسجن، حيث يعمل هذه الخدمة لمساعدة ومساندة الاسر السعودية و تفرج الهموم عن المواطنين، كما أن المنصة تعمل على تعزيز روح المساعدة والتعاون بين المواطنين حيث تستطيع التبرع للسداد الأسر المدينة و المحكومة عليها إخراجها من السجون من خلال التبرع عبر منصة فرجت.

خطوات التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون عبر منصة أبشر 1443

تسعي منصة فرجت على التسهيل على كافة المواطنين و المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لذلك تسمح من خلال منصة أبشر التسجيل في منصة فرجت وتقديم طلب المساعدة من وزارة الداخلية، وخطوات التسجيل هي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول وكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة خدماتي من أعلى الشاشة.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة ابشر فرجت.

بعد ذلك سوف يظهر لك نموذج التقديم قم بملئ كافة البيانات التي يتطلب منك ادخالها.

ثم النقر على تقديم الطلب.

هكذا سيتم تحويل طلبك و سيتم النظر فيها و التحقق من صحة البيانات والرد عليك في أقرب وقت.

شروط التسجيل في منصة فرجت لسداد الديون

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية لقبول طلب سداد الديون و الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية. لابد أن يكون المتقدم من المدونين الغارمين السجناء ولا يستطيع سداد الدين. يشترط عجز المتقدم عن سداد الديون سواء كان هذا الدين لأشخاص أو لهيئات حكومية.

منصة فرجت لسداد الديون بالسعودية

تم إطلاق خدمة فرجت بغرض مساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتفريج الديون من عليهم، فهي منصة تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، كما يمكنك التبرع إلى المنصة ومساعدة الآخرين وسداد الدين من عليهم وخروجهم من السجن.