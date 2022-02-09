خطوات الحصول علي قرض الاسرة من بنك التنمية واهم الشروط للحصول علي القرض

يعد بنك التنمية الإجتماعية أهم مصدر من مصادر الدعم في المملكة العربية السعودية حيث يوفر البنك العديد من الخدمات لكافة مواطنين المملكة ممن يستحقون الدعم لمساعدتهم في قضاء إجتياجاتهم اليومية اللازمة، من بين هذه الخدمات نتحدث عن قرض الأسرة الذي يوفره بنك التنمية ضمن عدة قروض أخرى تهدف لرفع المستوى المادى للمواطنين السعودين والنهوض بالطبقات الفقيرة في ظل التطور الإقتصادى الذي تشهده أراضي المملكة.

خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية

يتمكن المواطنين السعودين من الحصول على قرض الأسرة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول المباشر لموقع بنك التنمية الإجتماعية وإتمام تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموجد.

إختيار قسم المنتجات من الخيارات المتاحة ثم إختيار منتجات الأفراد وأخيراً اختيار التمويل الإجتماعي.

ثم قم بإختيار تمويل الأسرة وقم ببدء الخدمة لإستكمال خطوات التسجيل.

ينتقل الموقع بالمتقدم لصفحة جديدة تتضمن طلب التقديم ويجب أن يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في طلب التقديم بطريقة صحيحة.

قراءة شروط وتعليمات الحصول على القرض والإقرار على ذلك بالموافقة مع التأكد من مراجعة البيانات المدخلة من قبل المستخدم والضغط على حفظ البيانات.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع طلب التقديم للحصول على القرض حتى يتم التسجيل بنجاح.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

وضع بنك التنمية الإجتماعي شروط الإستحقاق لقرض الأسرة حسب الحالة الخاصة بالمواطن سواء كان من كبار السن أو موظف يعمل بالقطاعين العام أو الخاص لكل منهم شروط مختلفة عن الآخر، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح شروط الإستحقاق للموظفين بالقطاع العام: