الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، وهو احد اهم برامج الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى دائما إلى رفع كفاءة المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجا، ونجد أن الحكومة السعودية تهتم بأمر مواطنيها والسعي إلى توفير حياه كريمه لهم، ومن ضمن البرامج الداعمة التي تقدمها حكومة السعودية هي برنامج حساب المواطن وهو برنامج من ضمن برامج عديده تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واليوم يبحث الكثيرين على استعلام نتائج حساب المواطن برقم الهوية والتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن حساب المواطن بالتفاصيل.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط من اجل الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، ومن خلال هذا الرابط يمكن التعرف على كل تفاصيل البرنامج وموعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة، ويمكن أيضا من خلال البرنامج التعرف على بياناتي في حساب المواطن، وتبدأ عمليات البحث عن موعد إيداع حساب المواطن هذه الأيام حيث من المعروف أن الإيداع يبدأ في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف يتم إيداع الدفعة الجديدة يوم الخميس القادم الموافق العاشر من شهر فبراير.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية.

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

حاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم