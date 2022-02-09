متى يتم نزول المساعدة المقطوعة بالمملكة 1443

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة، تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم الأنظمة الاجتماعية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لرفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وزيادة دخله، وكذلك فهي لكبار السن الذين لا يوجد لهم مرتب ثابت يضمن لهم حياة كريمة ولتلبية الاحتياجات الأساسية.

كما تعتبر المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي1443 بالمملكة هي مساعدة للغير قادرين على العمل سواء بسبب عجز كلى أو عجز جزئي، ويتم الاختيار لتقديم المساعدة حسب أولوية التقديم ويتم التقديم حسب الأولوية دون التحيز وبدون واسطة ويتم ذلك عبر دراسة الحالات ومدى احتياجهم للمساعدة.

متى يتم نزول المساعدة المقطوعة بالمملكة

تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في العام وليس شهريا للمحتاجين الذين ليس لديهم دخل ثابت المتقدمين عليها بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولا يوجد ميعاد ثابت لنزول هذه المساعدة المقطوعة فهي تمنح مرة واحدة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وللمواطنين الذين لا يوجد لديهم دخل ثابت.

كما تمنح مرة في عامين للمواطنين الذين يحصلون على دخل آخر من نظام الضمان الاجتماعي .

كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

يمكن لأي فرد بالمملكة العربية السعودية التقديم على هذه المنحة باستخدام الرابط الذي طرحته وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية لا بد من توفر بعض الشروط للحصول على هذه المنحة هي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام.

تمنح للمواطن الذي ليس له دخل ثابت أو لذوى الاحتياجات الخاصة مرة كل عام .

تمنح مرة كل عامين للمواطنين المنتمين لنظام الضامن الاجتماعي.

المطلقات وليس لديهم من يعولهم.

الأرامل ولا يوجد لهم دخل غير الضمان الاجتماعي.

المهجورات ولا يعرفن مكان أزواجهن.

كبار السن الذين لا يوجد لديهم دخل شهري يعينهم على تلبية احتياجاتهم اللازمة.

وقد أوضحنا لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 بأن لا يوجد وقت ثابت لنزول المساعدة المقطوعة حيث يصدر بها مرسوم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أو من ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، كما يبحث الكثير عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد للشهر الحالي بعد صرف دفعة الشهر الماضي يوم 20 وهى الدفعة ألأوله.