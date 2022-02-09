ايقاف التعليم في السعودية الفصل الدراسي الثاني 1443 للمدارس والجامعات حقيقة ام لا

حقيقة ايقاف التعليم في السعودية، مازال العالم بأكمله يضع الكثير من الاعتبارات لتفادي فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الكثيرة التي بدأت في الظهور خلال الفترة الأخيرة، ولا شك أن القضية التعليمية هي أهم الملفات المفتوحة في مختلف بقاع العالم حرصا على سلامة وصحة الطلاب، لذلك يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن حقيقة ايقاف التعليم في السعودية، وعن القرارات التي اتخذتها المملكة مؤخرافي تلك القضية، وفيما يلي نرصد لكم أهم التفاصيل.

حقيقة ايقاف التعليم في السعودية

مئات من الشعب السعودي يتساءل بكثرة عن حقيقة ايقاف التعليم في السعودية، وخاصة بعد أن رصدت الشبكات الاعلامية الخاصة بوزارة الصحة عن تزايد عدد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد ومتحوره الجديد، وهو ما ودعا الكثير من رواد السوشيال ميديا والمواقع غير الرسمية لترويج مثل هذه الأخبار، ولكن خرجت وزارة التعليم عن صمتها واكدت أن كل ما يدور حول تعطيل او تعليق الدراسة بالمملكة ليس له أي اساس من الصحة، وأنه لا توجد أي نية لتلك الخطوة الآن، والدليل على ذلك أنه تم استئناف الدراسة الحضورية لجميع المراحل التعليمية، بما فيهم مرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية، وفي بيان رسمي لها أكدت الوزارة انه تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس لحماية الطلاب من خطر الإصابة وللحد من انتشار الفيروس في المملكة بشكل عام.

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بعد زيادة معدلات البحث بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة عن حقيقة ايقاف التعليم في السعودية، كان لابد من انهاء ذلك الجدل تماما حتى تهدأ نفوس أولياء الأمور ويطمئنون على أولادهم، لذلك أكدت وزارة التعليم أن أي قرار يختص بقضية إيقاف التعليم بسبب الوضع الوبائي في المملكة، هو في الأساس من اختصاص وزارة الصحة بالمملكة ولجنة إدارة الأزمات، حيث أنها المنوطة بتقييم الوضع الوبائي في المملكة، وإصدارالقرارات التي تصب في نهاية الأمر إلى مصلحة الطلاب، وبالفعل خرجت وزارة الصحة بدورها لتؤكد استقرار الوضع الراهن في المملكة بما يسمح بحضور الطلاب إلى مدارسهم بشكل آمن.