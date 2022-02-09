نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط عروض و “تخفيضات يوم التأسيس” 2022-1443 بعد إعلان وزارة التجارة لرابط التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر عن رابط عروض و”تخفيضات يوم التأسيس” والذي يتيح لكافة المواطنين بالمملكة من شراء مستلزماتهم بمبالغ مخفضة الكترونياً، وقد وضحت الوزارة انه تم إصدار تصاريح بخصومات يوم التأسيس لمنشآت الأعمال، دون خسارة أي أيام من رصيد الخصم السنوي الممنوح للمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة، ومن المشار إليه أن تلك العروض والخصومات تقام احتفالات بالأعياد الدينية واليوم الوطني وتم الآن إطلاق تَخفيضات يُوم التأسيس للمملكة الذي اعلن أجازته يوم 22 من فبراير كل عام.

رابط عروض و تخفيضات يوم التأسيس

أعلنت الجهات المختصة بمكتب الديوان الملكي اعتماد يوم التأسيس كعطلة رسمية، سواء للموظفين العاملين في القطاعين العام أو الخاص ، بالإضافة إلى إدراجه في التقويم الأكاديمي للطلاب ، حيث تمت الموافقة على هذه العطلة في العام الحالي 2022 وتم إصدار أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين حيث جاءت هذه الإجازة تخليداً لذكرى تأسيس المملكة، وتم علي الفور إعلان وزارة التجارة عن أتاحه رابط الخصومات الإلكتروني، بجانب التخفيضات والعروض التي تقدمها المولات التجارية، والمتاجر بالمملكة، وصرحت الوزارة أن الخصومات تبدأ من يوم 15 فبراير 2022 وحتي 28 من نفس الشهر الجاري، ويتم الحصول علي تخفيضات يوم التأسيس من خلال

رابط موقع وزارة التجارة ويقوم المواطن علي تسجيل الدخول والاستعلام عن التخفيضات والعروض.

عروض يوم التأسيس بالمملكة

تم إطلاق العديد من العروض الحصرية خصيصًا ليوٌم تأسيس الدولة السعودية، يتميز كل عرض بخصومات حصرية تحت شعار “يوم بدينا”، تتنوع هذه العروض على عروض الإمدادات الغذائية والأجهزة والمعدات الكهربائية، تَخفيضات وعروض حصرية على الملابس والإكسسوارات وكذلك المفروشات المنزلية، والخدمات التعليمية كان لها نصيب اكبر من العروض والتخفيضات، وشاركت شركات الأثاث بهذه العروض وذلك، بعد موافقة جهة التأسيس بمجموعة من العروض والخصومات على العديد من منتجاتها يمكنك الذهاب إلى صفحتها الرسمية midasfurniture للاستفادة من الخصومات ويتم استخدام كود خاص VAT.

عروض يوم التأسيس للمطاعم

من الجدير بالذكر أن المطاعم تقدم عروض وتخفيضات علي تشكيلة من الوجبات والمأكولات كما هو موضح علي النحو التالي:

عروض الخطوط الجوية ليوم التأسيس

تقدم الخطوط السعودية عروضاً خاصة بالتزامن مع اقتراب يوم التأسيس في المملكة، ويمكنك مشاهدة هذه العروض من الصفحة الرسمية بتويتر العالمي، حيث يتوافر عشاق السفر والاستكشاف لسبعة أنشطة سياحية داخلية يمكنكم الاستمتاع بها على هذه المناسبة الخاصة، كما تم التصريح عن تخفيضات تصل لـ 35% للرحلات الدولية.