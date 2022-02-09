خدمة تسجيل القدوم للمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خدمة تسجيل القدوم لكل من المواطنين الزائرين والمقيمين القادمين للمملكة العربية السعودية، تختص هذه المنصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة، كما أوضحت من خلال إعلانها عن كيفية التسجيل في المنصة، وشروط التسجيل والفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة، تمكن المسافرين القادمين للمملكة من التسجيل وتحديث البيانات الخاصة بهم.

خدمة تسجيل القدوم

خدمة تسجيل القدوم هي خدمة إلكترونية متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية توفر للقادمين للمملكة إمكانية تسجيل بياناتهم، أو تحديث البيانات الصحية الخاصة بهم وكذلك الخاصة بجائحة كورونا، وذلك قبل دخول المملكة العربية السعودية بعدد ساعات تصل إلى 72 ساعة على الأقل، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة قبل دخولهم من خلال المنافذ الحدودية، كما تتيح لهم أيضا إمكانية التحقق من تسجيل البيانات للفرد من خلال المنصة الإلكترونية.

خطوات التسجيل في منصة قدوم السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. ومن ثم قم بالنقر على أيقونة أبشر أفراد. ومنها النقر على أيقونة الدخول إلى منصة قدوم. يتوجب بعد ذلك اختيار فئة للقادم إلى السعودية أو الخارج منها. بعد ذلك قم بملأ كافة البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها. تأكد من صحة إدخال البيانات المطلوبة منك. ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب للقبول.

شروط التسجيل

هناك بعض الشروط الواجب توافرها قبل مرحلة البدء في التسجيل في المنصة الإلكترونية، حيث يجب أن تتوافر في من يرغب بالتسجيل أن يكون ملم بكافة الشروط الواجب توافرها، حتى يتسنى له التسجيل وإدخال البيانات ومن ثم يتم قبول الطلب الخاص به، حيث تنطبق هذه الشروط على وافد للمملكة، وفيما يلي سوف نوضح لكم الشروط الواجب توافرها، وهي كالآتي: