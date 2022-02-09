أهم الخدمات وكيفية التسجيل المتاحة للموظف والمدير بالخدمة الذاتية إحدى أنظمة فارس للموارد البشرية

تعرف الخدمة الذاتية بأنها من إحدى أنظمة فارس للموارد البشرية ومتفرعة منها، وتعتبر هى مجموعة من بعض خدمات الموظف مثل (العامل – الإداري – المعلم) والتي تساعده في الحصول على بعض الموافقات اتوماتيكية دون تدخل بشري من ذو أصحاب الصلاحيات بالإدارة العليا كما تتيح للموظف بمتابعة المعاملة والاستعلام عنها الكترونياً عبر منصتها الرسمية على الانترنت.

تعرف على خدمات المدير المتاحة بالخدمة الذاتية

من حيث خدمة الطلب

خدمة طلب رفع مباشر لأجازة موظف. خدمة طلب بدلات لموظف. خدمة إبلاغ عن عدم حضور موظف.

من حيث خدمة الاستعلامات

خدمات الاستعلام عن موظف معين. خدمات الاستعلام عن نتيجة طلبات موظف معين.

تعرف على خدمات الموظف المتاحة بالخدمة الذاتية

من حيث خدمة الطلب

تقديم طلب إجازات للموظف. تقديم طلب إجازة موظف مباشرة. تقديم طلب ببدلات موظف. تقديم طلب عن انقطاع إجازة. تقديم طلب أجازة ممتدة. تقديم طلب بتعديل فترة أجازة. تقديم طلب بإنهاء أجازة. تقديم طلب بتعديل بداية ونهاية أجازة. تقديم طلب تقاعد موظف بسن المعاش.

من حيث خدمة الاستعلامات

تقرير مفصل عن الرواتب. تقرير موظف من بياناته الأساسية. تقرير عن الموظف ببياناته التاريخية. تقريرعن موظف خارج موعد دوامه. تقرير عن انتدابات موظف.

أهم الملاحظات عند التسجيل في الخدمة الذاتية

في حالة تسجيل مستخدم جديد في الخدمة الذاتية يجب مراعاة الأتي: