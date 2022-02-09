نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحكام العائدة والمعاش في قانون التأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل حرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير قوانين وضوابط واضحة وشفافة لتحقيق العدالة ، وتقنين أوضاع المشتركين والمحالين للمعاش والتقاعد بالمملكة ، فإن الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقدم تعريفات واضحة لكل من العائدة والمعاش ، كما يتيح بيان للفرق بينهما وضوابط الصرف للمستحقين في كل حالة منهما ، كذلك وضع العائدات والمعاشات في ظل النظام الجديد وهي النقاط التي سنتحدث عنها من خلال مقالنا اليوم عن أحكام العائدة والمعاش في قانون التأمينات ، والتي تعتبر امتداد لما قدمناه من قبل في موضوع التعريفات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية من خلال موقعنا ثقفني.

أحكام العائدة والمعاش في قانون التأمينات

يتم تعريف العائدة والمعاش في قانون التأمينات الاجتماعية عامة علي أنها مبالغ مالية مستحقة لمشترك سابق ولكن تعريفهما تفصيلياً كالآتي :

العائدة : هي المبلغ المالي الشهري الذي يستحق للمصاب نتيجة لعجزه الكامل أو الجزئي الدائم ، وذلك وفق الحدود المنصوص عليها بالنظام. وتعرف أيضاُ بأنها المبالغ المالية التي تصرف لأفراد عائلة المصاب بعد وفاته بموجب تطبيق قانون فرع الأخطار المهنية.

المعاش : هو المستحقات المالية التي تصرف لمشترك التأمينات الاجتماعية بعد التقاعد أو العجز غير المهني. كذلك هي المبلغ المنصرف لأفراد عائلة المشترك المتقاعد بعد وفاته وفق تطبيق قانون فرع المعاشات.



ما هو الفرق بين العائدة والمعاش في قانون التأمينات ؟

يختلط علي البعض تعريف المستحقات المالية التي يتم صرفها للمستحقين من هيئة التأمينات بصورة شهرية ، ولكن لها تعريفات وفروق :

يستوجب صرف العائدة وجود أسباب مثل الإصابة.

بينما يتم صرف المعاش لأسباب ليست مرتبطة بإصابة العمل.

يمثل المعاش المنفعة الشهرية المترتبة علي اشتراكات في فرع المعاشات.

ولا يجوز الجمع بين العائدة و معاش وفق لأحكام اللائحة التنفيذية الأخيرة لقانون التأمين.

كيف يتم تقنين وضع مشترك التأمينات الذي بلغ الـ 60 عام وليس لديه 120 شهر اشتراك ؟

إن كان المشترك لديه 5 سنوات كاملة بما يعادل 60 شهر :

يتقدم عندها بطلب ضم فترة اعتبارية تؤهله لإتمام 120 شهر ليستحق المعاش.

لا يتخطى مجمل المدة المكملة الـ 60 شهر كحد أقصي.

يتم تأدية مجمل الاشتراكات بفرع المعاشات بنسبة 18 % لكل شهر من المدة المنضمة.

تدفع المبالغ عن المدة المكملة بدفعة واحدة أو بأقساط 25% من المعاش حتي يكتمل المبلغ المستحق.

في حال وفاة المستحق قبل السداد ، يتم تقسيط باقي المبلغ علي الأقساط.

ويتم تطبيق ضوابط لائحة التنفيذ لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 بقانون التأمينات الاجتماعية.

ما هي حالات صرف العائدة والمعاش ؟

تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات وفق القانون بدفع العوائد والمعاشات للمشتركين وأسرهم أياً كام سبب حدوث الخطر المهني إلا في حالتين :

إذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه. إن كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.

هل تغير وضع المعاشات والعائدات في ظل النظام الحديث ؟

يتم معاملة أصحاب العوائد والمعاشات الذين سبق لهم الصرف علي النظام القديم كالآتي :