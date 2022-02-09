تخفيضات وخصومات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تصل إلى 50٪ على جميع المنتجات العرض ساري حتى 15 فبراير 2022

أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية أستطاع وفي فترة وجيزة أن يكون من أهم المراكز التجارية والتسويقية المتخصصة في بيع جميع المستلزمات الهامة والضرورية للمستهلك، ويوفر لعملاء ايضاً مجموعة من التخفيضات والخصومات بنسبة هائلة قد تصل فالكثير من الأوقات إلى 50٪ فهو يعمل بإحترافية كبيرة ليوفر إلى جميع العملاء أفضل خدمة وبأقل سعر، إليكم العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم على الاجهزة الكهربائية:

يوجد بداخل العرض لهذا الاسبوع محضر طعام اي تي سي متعدد الإستخدامات لا غنى عنة بداخل المطبخ السعر له بداخل العرض ولفترة محدودة 189 ريال سعودي.

متاح مضرب بيض مولينكس قوة 200 واط يستخدم في عمل جميع أنواع الكيكات، سعره الأن بالعرض 135 ريال سعودي.

متواجد أيضاً مكنسة جيناس كهربائية عالية الجوده، سعرها بداخل العرض 149 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض.

متواجد ايضاً غلاية كوولين زجاج سعة (1.7 لتر) لعمل كل المشروبات الدافئه في بضع دقائق، سعرها 65 ريال سعودي.

تخفيض على شوايه جي في سي برو كهربائيه، لعمل اشهى الماكولات المشوية مثل الفراخ واللحمة بطريقه صحيه وسريعة سعرها 89 ريال سعودي.

يوجد قدر ضغط كهربائي إنتاج شركه السيف، سعر 8 لتر سعرها بداخل العرض 325 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: