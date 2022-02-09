كيفية طلب تمويل من منصة سلفة الإلكترونية. تقدم منصة سلفة عدد من التمويلات الشخصية اعتمادًا على التقنيات المالية (Fintech) من أجل رفع مستوى التعاملات البنكية التمويلات للوصول بالعملاء إلى تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وبسيطة. وتمكن منصة سلفة العملاء من اختيار مبلغ التمويل الذي يحتاج العميل إليه عاجلًا، وتحديد مدة السداد التي تناسب الميزانية الشهرية، والتمويل بشكل فوري.

مزايا تمويل سلفة الإلكترونية

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

فترات سداد ميسرة ومجدولة

هامش ربح تنافسي وإيداع سريع.

شروط التمويل الشخصي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر من 18 عام حتى 60 عام وأن يكون مكتمل الأهلية.

يكون على رأس عمل ولا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي وستة أشهر لموظفي القطاع الخاص

الحد الأدنى للراتب هو 4000 ريال.

يقوم العميل بتسديد التمويل على دفعات شهرية متساوية، حسب المدة المُختارة عند طلب التمويل، وتبدأ من شهر إلى 6 أشهر. كما تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر.

بعد الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 في الشهر الذي يليه.

كيفية طلب تمويل من منصة سلفة الإلكترونية

توفر منصة سلفة مجموعة من التمويلات المناسبة لجميع المواطنين في المملكة وبدون وجود ضامن ومن دون الحاجة لزيارة الفروع بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة وإجراءات سريعة وميسرة وبدون تحويل راتب يمكن طلب التمويل بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة سلفة

ثم النقر على تمويل شخصي ثم النقر على طلب التمويل.

ادخل رقم الهوية الوطنية ثم رقم الجوال المسجل في منصة أبشر الرقمية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على قبول الشروط والأحكام ثم النقر على استكمال التسجيل أول سجل الدخول لحسابك مباشرة واطلب التمويل بتحديد المبلغ الذي تريد ومدة التمويل .

عند الاشتراك في منصة فأنت مسئول عن حسابك الشخصي ولذلك اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بك ولا تشارك هذه الكلمة مع أحد في حال استخدام طرف ثالث غير مصرح له لحسابك الشخصي أو كلمة المرور؛ يرجى الاتصال بالشركة لحل المشكلة.