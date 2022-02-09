كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الجوازات السعودية هوية مقيم الرقمية على الهواتف الذكية، والتي من الممكن استبدالها بالهوية الشخصية للمواطن عن طريق تنزيلها على الهواتف المحمولة وعرضها على الجهات المختصة عند طلبها حيث يمكنك استخدامها كوثيقة رسمية لإثبات شخصية حاملها، وعند نسيان الهوية الوطنية للمقيم أو فقدها لأي سبب يمكن إستخدام الهوية الرقمية، وتنزيلها على الهاتف الشخصي و استخدامها كوثيقة إثبات شخصية عند طلبها من قبل الجهات الحكومية بالمملكة في حالة عدم وجود البطاقة العادية.

مزايا تنزيل هوية مقيم الرقمية

تسعى إدارة الجوازات السعودية بتطبيق رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية للمملكة لإتاحة معظم الخدمات إلكترونيا عبر المنصات الحكومية والمواقع الرسمية للجهات المختصة بالسعودية وتتمثل مزايا إصدار الهوية الرقمية فيما يلي:

في حالة نسيان الهوية الأصلية يمكن التحقق من شخصية المقيم باستخدام الهوية الرقمية على الهاتف.

تتضمن الهوية الرقمية الجديدة رمز الإستجابة كود QR.

يمكن تحميل الهوية الرقمية على الهاتف الشخصي واستخدامها بدون إتصال إنترنت.

تنزيل هوية مقيم الرقمية متاح عبر منصة أبشر أفراد ويمكنك تحميلها بسهولة.

المواطن ليس بحاجة إلى حمل الهوية العادية في حالة تنزيل الهوية الرقمية على الجوال.

يساعد رمز الـ QR على عرض بيانات المقيم بسهولة عن طريق المسح الضوئي للكود.

كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية

قامت الإدارة العامة للجوازات بإتاحة الهوية الرقمية على تطبيق أبشر أفراد لذلك يجب على المقيم تنزيل التطبيق أولا من آب ستور أو جوجل بلاي ثم إتباع الخطوات التالية:-